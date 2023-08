Wiceszef MI: otwarcie dworca we Włocławku to element modernizacji polskiej kolei

Otwarcie dworca we Włocławku to kolejny element konsekwentnej modernizacji polskiej kolei - powiedział w środę wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Nowy dworzec w tym mieście kosztował ok. 37,7 mln zł.

"Otwarcie dworca we Włocławku to kolejny element konsekwentnej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Kujaw zyskali dzięki temu dostęp do bezpiecznej i ekologicznej infrastruktury kolejowej oraz komfort podróży na trasie do Warszawy i Torunia. Mam nadzieję, że tak ciekawy pod względem architektonicznym budynek dworca stanie się wizytówką Włocławka oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do końca 2023 roku prawie 3 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" - powiedział w środę wiceminister infrastruktury Bittel.

Nowy dworzec we Włocławku jest budynkiem trzykondygnacyjnym. Na parterze znajduje się strefa dla podróżnych.

"Po dwóch stronach holu są pomieszczenia przeznaczone na kasy biletowe - w części południowej dla przewoźników kolejowych, a w części północnej dla operatorów komunikacji miejskiej oraz regionalnych połączeń autobusowych. Na parterze zostały ponadto wydzielone pomieszczenia z przeznaczeniem na lokale komercyjne, a na piętrze na potrzeby Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - wyjaśnił resort infrastruktury.

Członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany wskazał, że włocławski dworzec "zaskakuje oryginalnością i dowodzi, że PKP S.A. na pierwszym miejscu stawiają komfort podróżnych".

"Obiekt ten to kolejny przykład tego, że Program Inwestycji Dworcowych realizowany przez PKP S.A. nie tylko znacząco poprawia komfort podróżowania koleją, ale także zmienia obraz dużych miast i małych miejscowości, w których w ramach programu modernizowane są zabytkowe budynki dworców oraz powstają zupełnie nowe, unikalne obiekty. Taki jest właśnie dworzec we Włocławku, który istotnie zmienia obraz architektoniczny tej części miasta" - stwierdził Maślany.

Budowa dworca we Włocławku kosztowała ok. 37,7 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu państwa.

Pod koniec czerwca minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że inwestycja lada moment się zakończy, a podróżni mogą już w części korzystać z nowego obiektu.

Szef MI wyraził przekonanie, że nowoczesny budynek będzie wizytówką miasta. "Tego obiektu mogą Włocławkowi zazdrościć nawet turyści z zagranicy - Niemcy czy Francuzi. Daj Boże obywatelom tych państw, aby korzystali z tak nowoczesnych dworców kolejowych. To ekologiczny i niezwykle nowoczesny budynek" - ocenił Adamczyk.

Informował ponadto, że w ramach programu dworcowego w samym województwie kujawsko-pomorskim realizowanych jest w sumie dziewięć inwestycji dotyczących dworców.

