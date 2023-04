Wiceszef MKiŚ: 70 proc. drewna przeładowywanych w naszych portach przyjeżdża do Polski

70 proc. drewna, które jest przeładowywane w naszych portach, to jest drewno, które do Polski przyjeżdża, a nie wyjeżdża - podkreślił w piątek w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Dodał, że ponad 96 proc. drewna z Lasów Państwowych jest sprzedawane polskim firmom.

"Nigdy Lasy Państwowe nie prowadziły i nie prowadzą gospodarki, która byłaby niezgodna z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej" - zapewnił pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka odpowiadając w Sejmie na pytania poselskie.

Siarka, powołując się na dane GUS, przekazał, że powierzchnia polskich lasów konsekwentnie od czasów II wojny światowej wzrasta. "Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy 7 mln 618 hektarów gruntów leśnych w Polsce. Do tego dochodzą lasy prywatne. Powiększa się również zasobność tych lasów. Dzisiaj ta zasobność średnio wynosi na jednym hektarze w Polsce 291 m sześć drzewa" - powiedział.

Wiceminister przekazał, że rocznie Lasy Państwowe pozyskują obecnie około 38 mln metrów sześciennych drewna. "Ta liczba była wyższa w 2018 i w 2019 roku, wtedy przekraczała ona 40 mln metrów sześciennych. Ale było to związane z klęską, która nawiedziła Bory Tucholskie i trzeba było uprzątnąć drewno, które wichura położyła na tym terenie" - powiedział.

Siarka poinformował, że według pozyskanych przez niego danych "w Porcie Gdynia, gdzie realizowany jest import i eksport, w 2021 r. przez ten port przeszło 255 tys. ton drewna". "Okazało się, że 177 tys. ton to nie eksport, a import do Polski drzewa. A eksport zaledwie 78 tys." - powiedział. Dodał, że w 2022 r. - import wyniósł 368 tys. ton, a eksport 70 tys. ton drewna.

"70 proc. drewna, które przeładowują nasze porty to jest drewno, które do Polski przyjeżdża, a nie wyjeżdża" - podkreślił wiceszef MKiŚ.

Dodał, że drewno do Polski przyjeżdża z Finlandii, Łotwy, Szwecji, krajów Bałtyckich. "Jeśli chodzi o podmioty, które handlują drzewem, to w tym roku, w półroczu 2023 r. mamy 6 tys. 15 podmiotów handlujących drewnem w Polsce, czyli dokonujących transakcji w Lasach Państwowych. Wśród tych podmiotów mamy 3 podmioty z Austrii, 4 podmioty z Czech, 13 z Niemiec, po 3 z Estonii, Łotwy i Słowacji. Łącznie zagranicznych podmiotów handlujących, kupujących drewno na portalu i mających siedzibę w Polsce to jest 21. A firmy polskie to jest 5 986" - powiedział.

Siarka przekazał, że "96,2 proc. drewna jest sprzedawane tylko dla polskich firm; a w ramach wspólnoty europejskiej w jej ramach dokonuje się również wymiana towarowa.

