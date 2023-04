Wiceszef MKiŚ: można spodziewać się zmiany prawa ws. zaskarżania planów urządzenia lasu do sądu

Można spodziewać się zmian w przepisach dotyczących możliwości zaskarżenia planów urządzania lasu (PUL) przez organizacje pozarządowe do sądu - poinformował w środę wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Dodał jednak, że nowe przepisy nie będą mogły sparaliżować gospodarki leśnej w Polsce.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska brał w środę udział w posiedzeniu sejmowej komisji środowiska, która dyskutowała o niedawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ws. możliwości zaskarżania do sądu planów urządzenia lasu (PUL).

Na początku marca TSUE uznał, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo kwestionować przed sądem plany urządzenia lasu. KE zarzuciła Polsce naruszenie przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej poprzez wprowadzenie do prawa krajowego przepisów, zgodnie z którymi "gospodarka leśna prowadzona w oparciu o dobrą praktykę nie narusza żadnych przepisów dotyczących ochrony przyrody na mocy ww. dyrektyw". TSUE doszedł do wniosku, że wprowadzone do ustawy o lasach domniemanie, zgodnie z którym gospodarka leśna wykonywana według wymagań dobrej praktyki nie narusza przepisów o ochronie przyrody, jest równoznaczne z umożliwieniem odstępstwa, w sposób ogólny, od przepisów wdrażających do polskiego prawa dyrektywy siedliskową i ptasią. Jeśli chodzi o PUL-e, to Trybunał uznał, że "plan urządzenia lasu może odpowiadać pojęciu planu lub przedsięwzięcia, które choć nie są bezpośrednio związane z zagospodarowaniem terenu lub konieczne do jego zagospodarowania, mogą na ów teren w istotny sposób oddziaływać". "Rodzi to konieczność umożliwienia wystąpienia do sądu z wnioskiem o zbadanie, pod względem merytorycznym formalnym, legalności planów urządzenia lasu" - podkreślił TSUE.

Siarka poinformował podczas posiedzenia komisji, że w przypadku pierwszego zarzutu dotyczącego dobrych praktyk leśnych, Polska już w 2021 roku usunęła przepisy w tej sprawie z ustawy o lasach. Dodał, że potem zostało wydane nowe rozporządzanie w tej sprawie. "W tej części wyrok TSUE odnosi się do nieistniejącego prawa" - zaznaczył.

Odnośnie możliwości zaskarżania PUL przez organizacje pozarządowe, to Siarka poinformował, iż w tej sprawie można spodziewać się zmiany przepisów. "W pełni mając na uwadze, to co Komisja Europejska podnosi zapewniamy, że na dzień dzisiejszy wszystkie te kwestie związane z planami urządzenia lasu będą rozpatrywane. Przygotowujemy ewentualne propozycje zmian legislacyjnych (...) Ewentualne zmiany legislacyjne wymagają w pierwszej kolejności konsultacji z Komisją Europejską, dlatego oczekujemy na pismo w tej sprawie" - powiedział Siarka.

Wiceminister podkreślił, że nie jest prawdą, iż w Polsce PUL-i nie można zaskarżyć. "Można go zaskarżyć przed sądem cywilnym. Mamy takie trzy przypadki w Polsce, gdzie sąd cywilny wydał zabezpieczenie w postaci wstrzymania realizacji planów urządzenia lasu" - poinformował.

Wiceminister zwrócił uwagę, że nie ze wszystkimi elementami wyroku TSUE się zgadzamy, co było bardzo wyraźnie podnoszone przez polską stronę. Wskazał, że w społeczeństwie panuje przekonanie, iż plany urządzenia lasu nie są konsultowane, bądź kiedy są one tworzone nie uwzględnia się do nich uwag. Przedstawiciel MKiŚ podkreślił, że kiedy PUL-e są tworzone poddawane są one ocenie odziaływania na środowisko, brane pod uwagę są również opinie organizacji społecznych. Przyznał jednocześnie, że nie oznacza to, iż "wszystkie opinie społeczne mogą być uwzględnione".

Dodał, że w Polsce "nie ma jakiejś wypracowanej, dobrej praktyki administracyjnej" ws. skarżenia PUL-i, a wyrok TSUE idzie właśnie w tym kierunku, aby "była to ścieżka administracyjna i takiego rozwiązania będziemy szukali". Siarka zwrócił jednak uwagę, że nowa procedura skarżenia planów nie może doprowadzić do sparaliżowania gospodarki leśnej w Polsce.

Przedstawiciel resortu klimatu i środowiska poinformował, że tylko w siedmiu z analizowanych 24 krajów UE, istnieje ścieżka odwoławcza od PUL-i; tylko w pięciu PUL-e są zatwierdzane w drodze decyzji administracyjnej.

