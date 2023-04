Wiceszef MKiŚ: w nowym „Moim Prądzie” do wzięcia 955 mln zł

Budżet piątej edycji programu „Mój Prąd”, która ruszy 22 kwietnia, to 955 mln zł – poinformował w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Nowością w naborze są dopłaty do pomp ciepła.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska poinformował podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego Togetair 2023 w Warszawie, że nowa, piata edycja programu promocji fotowoltaiki ruszy w sobotę, 22 kwietnia.

Zyska przekazał, że budżet programu to 955 mln zł, choć - jak zapewnił - w przypadku jego wyczerpania zabezpieczono dodatkowe 400 mln zł.

Nowością w programie będą dotacje m.in. do instalacji pomp ciepła; maksymalnie do takiego urządzenia będzie można otrzymać do 28 tys. zł.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Paweł Mirowski wyjaśnił, że wnioski poprzez generator wniosków będzie można składać od najbliższej soboty, od godz. 9.00.

