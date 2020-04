Wiceszef MR: Osłonowe rozwiązania dla samorządów pomogą w ratowaniu lokalnych budżetów

Propozycje osłonowych rozwiązań dla samorządów, w związku z epidemią koronawirusa pomogą w ratowaniu lokalnych budżetów – powiedział PAP wiceminister rozwoju Robert Nowicki. Znajdą się one w projekcie kolejnej – przygotowywanej przez MR – pakietowej ustawy, która złoży się na tarczę antykryzysową.

Wiceszef MR powiedział w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP, że jednym z celów Ministerstwa Rozwoju, jako autora tych propozycji, jest wsparcie samorządów. Jak wskazał, walcząc z pandemią, ponoszą one wymierne straty, zarówno po stronie zwiększonych wydatków, jak i po stronie przychodowej.

Dlatego, jak zaznaczył, "wsparcie jest potrzebne samorządom nie tylko teraz w okresie zmagania się z epidemią koronawirusa, ale będzie im potrzebne również po jej ustąpieniu".

Jedno z rozwiązań dla samorządów zakłada zwiększenie dochodów powiatów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. "Chcemy, żeby nie co czwarta, ale co druga złotówka zostawała w samorządach, co da powiatom jeszcze w tym roku dodatkowe ok. 400 mln zł" - wyjaśnił Nowicki.

Zdaniem wiceszefa MR tym, co poprawi płynność dużych miast, będą też zmiany w janosikowym. Zgodnie z propozycją MR możliwe będzie przesunięcie rat janosikowego - przypadających w maju i czerwcu 2020 r. - na drugie półrocze 2020 r. Jak jednak podkreślił Nowicki, całkowite zawieszenie tych wpłat, jak postulował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, doprowadziłoby do dalekosiężnych skutków finansowych dla innych samorządów i zachwiałoby równowagą finansową całej administracji samorządowej. "Nie możemy abstrahować od tego, że budżet centralny jest w tej chwili bezprecedensowo obciążony" - mówił.

Kolejnym rozwiązaniem, które ma dać samorządom pieniądze na walkę ze skutkami epidemii jest uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego. Jak wyjaśnił wiceminister, MR chce, by do końca 2020 r. opłaty za koncesje na alkohol wójt (burmistrz, prezydent miasta) i marszałek województwa mógł przeznaczyć na walkę z epidemią COVID-19 oraz wywołane przez nią sytuacje kryzysowe.

Pakiet rozwiązań osłonowych dla samorządów zakłada także podwyższenie ze 107 do 598 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jak podkreślił wiceminister, zapłacą ją jednak tylko wnioskodawcy, którzy nie są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi. "Zmieniamy sposób pobierania opłaty dlatego, że z obserwacji i rozmów z samorządami wynika, że większość decyzji, tzw. wuzetek i tak nie kończy się pozwoleniami na budowę, a cały proces ich wydawania utrudnia samorządom pracę ,blokując przy tym tempo wydawania decyzji tam, gdzie pozwolenia na budowę są rzeczywiście potrzebne" - powiedział wiceszef MR.

Wśród proponowanych rozwiązań jest też umożliwienie kontynuowania przygotowania inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowlanych, poprzez cyfryzację procedur planistycznych oraz "odwieszenie" niektórych terminów w postępowaniach środowiskowych, wodnoprawnych, a także związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie linii kolejowych dróg publicznych, gospodarki wodnej, budowli przeciwpowodziowych i lotnisk publicznych.