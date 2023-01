Wiceszef MRiT: w lutym rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na polski pawilon na Expo 2025

W lutym powinien zostać rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na polski pawilon na Expo 2025 w Osace w Japonii - poinformował we wtorek wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Wiceszef resortu rozwoju i technologii pytany podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami w PAIH o przygotowania Polski do Expo 2025 Osaka, Kansai, wskazał, że przygotowano koncepcję udziału naszego kraju w światowej wystawie. "Spotykam się dzisiaj z przedstawicielami resortów, które są zainteresowane Osaką. Jutro jest spotkanie z marszałkami województw. Chcemy poznać ich pomysły" - dodał.

Jak przekazał Piechowiak, "w lutym powinien być rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na polski pawilon na Expo".

Polska znalazła się w gronie pierwszych dziewięciu oficjalnych krajów członkowskich nadchodzącej wystawy światowej - zwróciła uwagę PAIH. Uczestnicząc w Expo, Polska "chce wzmocnić swój wizerunek na arenie międzynarodowej i nawiązać nowe kontakty gospodarcze". Wizytówką naszego kraju ma być Pawilon Polski.

"Wystawy światowe są (...) platformą służącą do komunikacji i wzmacniania wizerunku kraju na arenie międzynarodowej, prezentacji zasobów gospodarczych, kulturalnych oraz turystycznych" - wskazano w "Koncepcji programowej udziału Polski w Expo 2025 w Osace, Kansai".

Dodano, że główne cele polskiej obecności na Expo 2025 odnoszą się m.in. do: "intensyfikacji stosunków gospodarczych i kulturalnych między Polską a Japonią i innymi krajami azjatyckimi, zwiększenia napływu japońskich i azjatyckich inwestycji zagranicznych do Polski, rozwoju turystki z Japonii i państw azjatyckich do Polski".

Z kolei tzw. cele szczegółowe związane z polską obecnością na Expo 2025 obejmują: "zaprojektowanie i budowę pawilonu oraz ekspozycji wewnętrznej promującej Polskę i jej osiągnięcia w wybranych obszarach tematycznych; zrealizowanie (...) programu promocyjnego, obejmującego w szczególności promocję gospodarczą, ale także promocję turystyki i polskiej kultury".

W maju 2022 r. Rada Ministrów powołała wiceministra rozwoju i technologii Grzegorza Piechowiaka na stanowisko komisarza generalnego sekcji polskiej Expo 2025 Osaka, Kansai, deklarując tym samym udział w światowej wystawie. Projekt Koncepcji programowej udziału Polski w Expo 2025 w Osace, Kansai prezentuje założenia programowe polskiej obecności na Wystawie.

Expo 2025 ma potrwać od 13 kwietnia do 13 października 2025 r. Teren wystawy w Osace w japońskim regionie Kansai na wyspie Honsiu obejmuje powierzchnię 155 ha. Organizatorzy spodziewają się ok. 285 tys. odwiedzających dziennie. Tematem przewodnim nadchodzącej wystawy światowej jest: "Designing Future Society for Our Lives - Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia".

