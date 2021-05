Wiceszef MSZ: Czechów przekonały konkretne argumenty Morawieckiego

Polska przekonała Czechów do wycofania z TSUE skargi ws. kopalni w Turowie konkretnymi argumentami premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Jak wskazał, stronie czeskiej ma zostać przekazane 45 mln euro na projekty ograniczające negatywne skutki działania polskiej kopalni.

Przydacz we wtorek w RMF FM zapytany został, czym Polska przekonała Czechów, że obiecali wycofać z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę w sprawie kopalni Turów. "Konkretny argumentami pana premiera Morawieckiego. Premier Morawiecki wczoraj spotkał się z premierem (Czech Andrejem) Babiszem. Przekonał go co do gotowości Polski do współpracy" - powiedział.

Dopytywany, jakie będą koszty tej współpracy, odpowiedział, że szef polskiego rządu mówił o "45 mln ze strony Polski, które mają być przekazane na rzecz przeciwdziałania skutkom negatywnym ze strony Turowa". "Natomiast strona czeska również w ramach tej współpracy będzie finansować projekty" - powiedział.

Jak wyjaśnił wiceminister, projekt, na które strona polska przeznaczy te pieniądze, to wał chroniący stronę czeską przed zapyleniem oraz kurtyna, dzięki której przestanie odchodzić woda w kierunku Turowa.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie. Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

Kopalnia Turów była tematem rozmów premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Czech Andreja Babisza na szczycie UE w Brukseli. Po nich Morawiecki oświadczył, że "wydaje się, że jesteśmy już bardzo bliscy porozumienia". "W wyniku tego porozumienia Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do TSUE. To porozumienie przede wszystkim zakłada wieloletnie projekty z udziałem strony polskiej w wysokości do 45 mln euro - współfinansowanie tych projektów przez stronę polską" - powiedział.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl