Wiceszef MSZ: rząd stara się porozumieć z Brukselą ws. KPO

Rząd stara się porozumieć z Brukselą ws. KPO - zapewnił w czwartek wiceminister straw zagranicznych Marcin Przydacz. Liczę, że Bruksela będzie chciała prowadzić te negocjacje fair, nie będzie próbowała zwalczać dane opcje polityczne i mieszać się w sprawy wewnętrzne Polski - dodał.

W czwartek w radiu RMF FM wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Przydacz został zapytany o Krajowy Plan Odbudowy - czy Polska zamierza wystąpić na drogę prawną, by uzyskać pieniądze z Funduszu Odbudowy. Wiceszef MSZ zaznaczył, że na razie rząd stara się porozumieć z Brukselą. "Na tym etapie trwają przede wszystkim rozmowy z Brukselą i tutaj prym wiedzie oczywiście minister ds. europejskich, nowo powołany Szymon Szynkowski vel Sęk, ale także i ministerstwo rozwoju oraz ministerstwo funduszy, czyli ministrowie Waldemar Buda i Grzegorz Puda. To są dzisiaj nasi negocjatorzy w kontaktach z Brukselą" - zaznaczył wiceminister.

Jak dodał, liczy na otwartość Brukseli w tej dyskusji. "Liczę na zasadzie trochę oczekiwań jako zwykły obywatel, że to Bruksela będzie chciała rzeczywiście te negocjacje prowadzić fair i z dobrą wiarą, a nie w sensie politycznym będzie próbowała zwalczać dane opcje polityczne i mieszać się w sprawy wewnętrzne" - podkreślił Przydacz. Według niego jeżeli ze strony Brukseli brak będzie elastyczności, to "dyplomatyczny sposób kontaktu będzie musiał być zmieniony na bardziej twardy".

Przydacz był też pytany, czy Rosja zostanie uznana przez Unię Europejską za państwo terrorystyczne. "Z całą pewnością działania Rosji w ostatnim czasie, zwłaszcza bombardowanie infrastruktury cywilnej, bombardowanie zwykłych domów mieszkalnych, placów zabaw, niosą znamiona działania terrorystycznego. Natomiast my uważamy, że tę dyskusję należy prowadzić szerzej z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, aby ta decyzja zapadła wspólnie, bo wtedy ta siła rażenia (...) byłaby dużo silniejsza" - podkreślił wiceszef MSZ.

Dopytywany, czy wierzy w to, że Parlament Europejski przyjmie rezolucję w kwestii uznania Rosji za państwo terrorystyczne, skoro w UE są państwa, które być może niekoniecznie by tego chciały, wiceszef polskiej dyplomacji stwierdził: "Nie do końca obawiałbym się tylko stanowiska Węgier w tym zakresie". "To będzie dobry test na rozkład sił w Parlamencie Europejskim. My uważamy, że tę dyskusję warto prowadzić, warto wypracować. Natomiast zobaczymy, jak zareagują na to Niemcy, jak zareagują Francuzi" - dodał.

Pytany o szacunki dotyczące napływu uchodźców z Ukrainy, wiceszef MSZ zastrzegł, że "nie chce rzucać liczbami". "To nie jest tylko odpowiedzialność Polski za opiekę nad uchodźcami" - powiedział. Jak dodał, liczy na to, iż w tym przypadku unijna pomoc dla uchodźców przyjdzie przy następnej fali szybciej niż ostatnio, ale nie potrafił oszacować, ile Polsce potrzeba pieniędzy na opiekę nad uchodźcami. "W ostatnim czasie Warszawa otrzymała za przyjęcie uchodźców 700 mln zł. Na pewno 700 mln to nie jest wystarczająca kwota" - oszacował wiceszef MSZ.

Pod koniec lipca szefowa KE Ursula von der Leyen mówiła "DGP", że aby otrzymać środki z KPO, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych w sądownictwie. Przyznała, że nowe prawo jest ważnym krokiem, jednak nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Von der Leyen podkreślała, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia TSUE, co jeszcze nie nastąpiło, a w szczególności "nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa".

Z opublikowanego w poniedziałek przez dziennik "Rzeczpospolita" artykułu wynika, że Bruksela miała wstrzymać "praktycznie wszystkie fundusze dla Polski, dopóki nie naprawimy sądownictwa" - w tym także środki budżetowe w ramach polityki spójności. "Polska może zacząć realizować projekty, bo cztery programy operacyjne zostały już przez KE zaakceptowane, ale nie może liczyć na to, że Komisja opłaci przysłane do Brukseli rachunki" - pisała "Rz".

