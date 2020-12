Wiceszef MSZ: tłumaczymy, że Polska nie zgodzi się na mechanizm, który narusza prawa z Traktatu UE

Negocjacje to trudny proces, dlatego cały czas tłumaczymy naszym partnerom, że Polska nie może zgodzić się na mechanizm, który narusza nasze prawa zapisane w unijnym Traktacie - podkreślił w poniedziałek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Na czwartek i piątek zaplanowany jest szczyt Rady Europejskiej, podczas którego unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiedziały weto do projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

"Negocjacje to trudny proces, więc cały czas tłumaczymy naszym partnerom, że Polski nie może zgodzić się na mechanizm, który narusza nasze prawa zapisane w Traktacie" - napisał Jabłoński w poniedziałek na Twitterze. Dodał, że w rozmowie z holenderskimi mediami wyjaśniał, dlaczego akceptacja tej propozycji naruszałaby prawo Unii Europejskiej.

Do wpisu Jabłoński dołączył grafikę, na której podkreśla, że "zgodnie z Traktatami, sankcje mogą być nakładane tylko na podstawie jednomyślnej decyzji". "Ale teraz Holandia i inne kraje chciałyby wprowadzić inną procedurę, opartą na arbitralnym, upolitycznionym procesie decyzyjnym; głos 15 z 27 krajów miałby decydować, czy gdzieś dochodzi do łamania praworządności. To sprzeczne z Traktatem. Zaakceptowanie tej propozycji samo w sobie oznaczałoby naruszenie praworządności - na szczeblu europejskim" - zaznaczył wiceszef MSZ.

Wieloletni budżet UE na lata 2021-2027 musi być przyjęty w pakiecie z funduszem odbudowy oraz mechanizmem powiązania środków unijnych z kwestią praworządności. Budżet UE na lata 2021-2027 oraz fundusz odbudowy to łącznie 1,8 bln euro - fundusz odbudowy to 750 mld euro (390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki).

Tekst rozporządzenia w sprawie uwarunkowania funduszy unijnych od przestrzegania praworządności został w listopadzie potwierdzony większością kwalifikowaną państw członkowskich na posiedzeniu ambasadorów państw UE. Polska i Węgry zagłosowały przeciw, uważając m.in., że rozporządzenie zawiera rozwiązanie pozatraktatowe. Rozporządzenie akceptowane jest kwalifikowaną większością głosów państw członkowskich, decyzje w kwestii wieloletniego budżetu UE oraz funduszu odbudowy wymagają jednomyślności.

Według premiera Mateusza Morawieckiego zawarty w rozporządzeniu mechanizm jest arbitralny, może być stosowany z motywacji politycznych i w związku z tym "niechybnie by doprowadził do rozczłonkowania Unii Europejskiej, a może nawet do rozpadu Unii".