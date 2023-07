Wiceszef Pekao: liczymy, że konto mieszkaniowe spotka się z zainteresowaniem m.in. rodziców młodzieży

Liczymy, że konto mieszkaniowe spotka się z zainteresowaniem rodziców młodzieży w wieku 13-18 lat oraz osób do 30. roku życia - ocenił wiceprezes Pekao Wojciech Werochowski.

Od poniedziałku, 10 lipca, klienci indywidualni mogą założyć w Banku Pekao tzw. konto mieszkaniowe, które jest jednym z elementów rządowego programu "Pierwsze Mieszkanie". To pierwszy bank, który wprowadza produkt do swojej oferty.

Program "Pierwsze Mieszkanie" składa się z dwóch komponentów: "bezpiecznego kredytu 2 proc." i konta mieszkaniowego. Obowiązuje na mocy przepisów, które weszły w życie 1 lipca. Kredyty i konta mieszkaniowe mogą być oferowane przez banki, które podpiszą umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty.

"Liczymy, że konto mieszkaniowe dzięki dostępności dwóch unikalnych korzyści - naliczania odsetek bez pobierania podatku dochodowego oraz premii mieszkaniowej zabezpieczającej oszczędności klientów przed utratą wartości w dłuższym terminie - spotka się z dużym zainteresowaniem rodziców młodzieży w wieku 13-18 lat, kiedy często pojawiają się już pierwsze plany dotyczące zakupu mieszkania" - wskazał w informacji przesłanej PAP Wojciech Werochowski. Dodał, że oczekuje też "zainteresowania ze strony osób młodych, w wieku do 30 lat, które już wiedzą, że będą chciały dokonać zakupu mieszkania, ale np. jeszcze nie dysponują środkami na wkład własny, niezbędnymi do udzielenia kredytu hipotecznego".

Jak przypomniał bank, konto mieszkaniowe mogą założyć osoby, które w dniu zawarcia umowy prowadzenia rachunku mają co najmniej 13 lat i nie ukończyły 45 lat oraz nie są właścicielami mieszkania lub domu. Może być ono prowadzone maksymalnie przez 10 lat. "Od dnia startu oferty na każdym założonym koncie mieszkaniowym będzie obowiązywało promocyjne oprocentowanie 5 proc. przez sześć miesięcy od dnia otwarcia rachunku - z tej promocji będzie można skorzystać do 31 października 2023 r." - podano.

Klient, który założy taki produkt, musi regularnie, co miesiąc, odkładać na nim od 500 zł do 2 tys. zł. "W ciągu roku kalendarzowego dopuszczalny jest brak jednej wpłaty na konto w dowolnie wybranym miesiącu. Bank będzie comiesięcznie dopisywał do salda odsetki brutto bez naliczania i pobierania podatku dochodowego, jak to wygląda w przypadku standardowych kont oszczędnościowych czy lokat terminowych" - zaznaczono.

Dodatkowym bonusem dla klientów - jak podano - dostępnym wyłącznie na koncie mieszkaniowym, jest naliczana za każdy rok oszczędzania premia mieszkaniowa, wypłacana z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Wskaźnik premii mieszkaniowej przyjmowany do przeliczeń w każdym kolejnym roku jest zależny od wysokości inflacji lub wzrostu uśrednionej ceny 1 metra kwadratowego mieszkania w ubiegłym roku - wybierana jest wyższa wartość. "Takie rozwiązanie zabezpiecza środki klienta wpłacane na konto mieszkaniowe przed utratą wartości w dłuższym terminie" - dodano. Podkreślono, że klient może otrzymać naliczoną już kwotę premii wyłącznie w przypadku dokonania przelewu środków z konta mieszkaniowego na zakup pierwszego mieszkania lub domu. "W innych przypadkach premia nie będzie wypłacana" - zaznaczono.

Konto jest skierowane do osób, które nie mają i w przeszłości nie miały mieszkania lub domu. Od tej zasady obowiązują wyjątki. Konto będzie można otworzyć posiadając mieszkanie lub dom, jeśli mieszka się w nim z co najmniej dwojgiem dzieci (w przypadku dwójki dzieci powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 50 m kw., przy trójce dzieci - do 70 m kw., przy czwórce dzieci - do 90 m kw., przy co najmniej piątce dzieci nie ma ograniczenia metrażu).

