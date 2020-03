Wiceszef PFR: będzie podręcznik dla przedsiębiorców o tarczy antykryzysowej

Grupa PFR przygotowuje podręcznik dla przedsiębiorców i pracowników dot. tarczy antykryzysowej - poinformował na Twitterze wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Ma być gotowy w poniedziałek lub wtorek.

"W@Grupa_PFR cały weekend w kilkanaście osób pracujemy, by w pon/wt gotowy był podręcznik o Tarczy antykryzysowej. Drodzy przedsiębiorcy i pracujący, nie zostawimy was bez pomocy. Wyjaśnimy, pokierujemy, damy wsparcie" - czytamy we wpisie wiceszefa PFR.

Tarcza antykryzysowa, przyjęta w sobotę przez Sejm, to pakiet rozwiązań, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Są to m.in ulgi podatkowe, odroczenia płatności, umorzenia ZUS, bezpośrednie wsparcie finansowe przedsiębiorców, preferencyjne pożyczki czy gwarancje mające wspierać firmy w utrzymaniu płynności finansowej i powstrzymać je przed zwalnianiem pracowników. Ochronie miejsc pracy ma też służyć tzw. postojowe czy możliwość ograniczenia czasu pracy.

Na pakiet składają się: ustawa a zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). A także projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony.

Projekty ustaw opracowały: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; PFR; KNF; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.

Szacowana całkowita wartość pakietu to co najmniej 10 proc. PKB.