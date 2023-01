Wiceszefowa MFiPR: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 także dla sektora energii i środowiska

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 będą przeznaczone także na wsparcie sektora energii i środowiska - wskazała wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak. W środę przyjęto kryteria wyboru projektów startujących w konkursie o dotacje - poinformował resort.

W środę - jak poinformował resort w komunikacie - odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, któremu przewodziła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Podczas obrad przyjęto m.in. kryteria wyboru projektów w konkursie o dotacje. Zaznaczono, że kryteria są niezbędne, aby ogłosić nabory wniosków o dofinansowanie.

"Głównym celem programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest utrwalanie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej. Przeznaczymy na ten cel 2,65 mld euro" - powiedziała, cytowana w informacji, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Dodała, że program będzie naturalną kontynuacją inwestycji m.in. w innowacje biznesowe, start-upy oraz infrastrukturę transportową, czyli m.in. w niskoemisyjny transport publiczny w miastach, a także budowę ponadregionalnych sieci dróg i kolei. "Będą też nowości, takie choćby jak wsparcie sektora energii i środowiska" - wskazała wiceszefowa MFiPR.

Zaznaczono, że program będzie również realizował cele polityki Unii Europejskiej związane z Europejskim Zielonym Ładem. Na realizację celów klimatycznych zostanie przeznaczone 1,3 mld euro.

Przypomniano, że 6 października 2022 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Budżet programu to 2,65 mld euro. Do tej pory z programu korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W nowej perspektywie finansowej do tego grona dołącza również część województwa mazowieckiego - bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. To duży sukces negocjacyjny polskiego rządu. Tym bardziej, że w Umowie Partnerstwa 2014-2020 zapisano, że program dla Polski Wschodniej nie będzie realizowany w kolejnej perspektywie.

Jak wyjaśnia ministerstwo, Komitet Monitorujący to niezależny organ w systemie instytucjonalnym programu. "Składa się on m.in. z reprezentantów administracji publicznej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz społeczeństwa obywatelskiego" - wskazano.

Do zadań komitetu należy analizowanie m.in. postępów w realizacji celów programu, wyników przeprowadzonych ewaluacji, działań informacyjnych i promocyjnych, spełniania tzw. warunków podstawowych. Komitet zatwierdza kryteria wyboru projektów, roczne sprawozdania z realizacji programu, a także zmiany samego programu. Komitet może także wydać zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie działań zmniejszających ciężar administracyjny dla beneficjentów.

