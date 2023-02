Wiceszefowa MKiŚ: wojna energetyczna to nie jest czas na walkę polityczną

Wojna energetyczna to nie jest czas na walkę polityczną - to jest czas na jedność, na wspólnotę, na solidarność - mówiła wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Razem z politykami PiS apelowała o poparcie dla ustawy ws. ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła.

Senat na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu zajmie się m.in. nowelizacją ustawy, która wprowadza mechanizm ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła do 40 proc. dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

Podczas konferencji w Senacie wicemarszałek Marek Pęk (PiS) apelował do większości senackiej, aby "nie składała do ustawy poprawek, które są niemożliwe do wprowadzenia, a które - najogólniej mówiąc - sprowadzają się do tego, że do cen ciepła zastosować te wszystkie narzędzia i instrumenty, które zastosowaliśmy do cen prądu". "Niestety to nie jest możliwe i tutaj bardzo mocno ograniczają nas przepisy europejskie" - podkreślił.

Senator PiS Maria Koc zwracała uwagę, że zapewnienie ciepła do domów, mieszkań czy instytucji wrażliwych, jest obowiązkiem samorządu terytorialnego. "Ale rząd nie pozostawia samorządów w tej trudnej sytuacji bez pomocy" - dodała.

Koc wyraziła też nadzieję, że ustawa będzie przyjęta w trybie szybkim i wróci do Sejmu, podpisana przez prezydenta i wejść w życie, aby "uchronić obywateli przed tymi niebotycznymi podwyżkami, które nie powinny mieć miejsca".

"Zachęcamy samorządy, aby z tych rozwiązań bezwzględnie skorzystały i nie zrzucały odpowiedzialności na stronę rządową, bo to jest niesprawiedliwe" - mówiła senatorka.

Obecna na konferencji wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podkreślała, że "wojna energetyczna, w której uczestniczymy, to nie jest czas na walkę polityczną - to jest czas na jedność, na wspólnotę, na solidarność".

"Od początku wybuchu wojny pełnoskalowej zaprojektowaliśmy szereg rozwiązań, które zadania samorządu, jakim jest dostarczanie ciepła, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, ułatwiają" - przekonywała.

Łukaszewska-Trzeciakowska apelowała o współpracę do samorządów. Według niej walka polityczna" w tej sprawie jest niepotrzebna.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w końcu stycznia. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm, który ma ograniczyć wzrost cen ciepła dla odbiorców. Według noweli wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak by odbiorca - będący podmiotem uprawnionym - nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania.

