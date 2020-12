Wiceszefowa MRPiT: będziemy dokonywać reformy przepisów dot. efektywności energetycznej

W 2021 r. będziemy dokonywać znacznej reformy przepisów dotyczących efektywności energetycznej, w tym efektywności energetycznej budynków – mówi w czwartkowym "Naszym Dzienniku" wiceminister rozwoju pracy i technologii Anna Kornecka.

Od nowego roku - jak czytamy w "ND" - budowane domy będą musiały spełnić bardziej rygorystyczne niż dotąd normy dotyczące izolacyjności cieplnej. Kornecka była pytana przez dziennik, czy przygotowana przez resort rozwoju propozycja warunków przejściowych jest wystarczającą odpowiedzią na apele organizacji związanych z branżą budowlaną.

"Propozycja dodania przepisów przejściowych do rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powinna zminimalizować konieczność zmian projektowych w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Same przepisy i nadchodząca zmiana znane są wszystkim zainteresowanym podmiotom od siedmiu lat. Branża miała bardzo dużo czasu na przystosowanie się" - oceniła wiceszefowa MRPiT. Jak dodała, docierające sygnały potwierdzają, że wszyscy zainteresowani są dobrze przygotowani do nadchodzących zmian.

Kornecka przypomniała, że zgodnie z unijną dyrektywą państwa członkowskie miały zapewnić, że do 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki, a także nowo projektowane czy przebudowywane, mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Na uwagę, że branża budowlana apelowała o utrzymanie na dotychczasowym poziomie współczynników dotyczących samych materiałów a nie całych budynków, wiceminister podkreśliła, że te argumenty zostały przeanalizowane. "Niemniej chcemy zaznaczyć, że wymagania, które muszą zostać spełnione - np. w kontekście stosowania tzw. okien dwukomorowych, czyli trzyszybowych - mają być już dzisiaj osiągalnym standardem dla wszystkich w budownictwie" - podkreśliła Kornecka.

"Dochodzą do nas sygnały dotyczące możliwości stworzenia np. tzw. okna referencyjnego. Będziemy nad tym pracować, chociażby dlatego, że w 2021 roku będziemy dokonywać znacznej reformy przepisów dotyczących efektywności energetycznej, w tym efektywności energetycznej budynków" - zapowiedziała.

Wiceszefowa MRPiT zwróciła uwagę, że za 40 proc. emisji zanieczyszczeń na świecie odpowiadają budynki.