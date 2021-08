Wicewojewoda wielkopolski: dzięki rządowym pieniądzom w regionie powstanie S11

Budowa drogi S11 przebiegającej z północy na południe regionu oraz przebudowa drogi krajowej nr 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz – Konin – takie inwestycje czekają Wielkopolskę dzięki Rządowemu Programowi Budowy Dróg Krajowych 2030 – powiedziała we wtorek wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Celem Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. jest dokończenie sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.

Jak podkreśliła we wtorek na konferencji prasowej wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, dzięki nowym środkom, w regionie zrealizowane zostaną kolejne odcinki nowoczesnych dróg. Wskazała, że jest to m.in.: budowa od wielu lat wyczekiwanej drogi S11, w tym budowa obwodnic Obornik i Ujścia, a także przebudowa drogi krajowej nr 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin.

"Nowoczesna infrastruktura drogowa oraz cały czas rozwijające się nowe drogi krajowe czy lokalne to nie tylko lepszy komfort i bezpieczeństwo, to także szansa na dalszy rozwój, na nowe miejsca pracy i inwestycje, które przyczyniają się do lepszego życia jego mieszkańców. W imieniu wojewody wielkopolskiego oraz Wielkopolan dziękuję premierowi za kolejne inwestycje w naszym województwie, dzięki którym Wielkopolska rozwija się w sposób zrównoważony" - mówiła wicewojewoda.

Jak podkreśliła, nowe inwestycje drogowe pozwolą na lepszą komunikację z innymi regionami oraz zapewnią kierowcom komfort i bezpieczeństwo w naszym województwie.

Przypomniała, że w poprzednich latach na budowę i remonty dróg w regionie przeznaczono "niebagatelne środki" - w 2019 r. było to przeszło 300 mln zł, rok później ponad 230 mln zł, na obecny rok założona jest kwota przeszło 240 mln zł.

Zastępca dyrektora poznańskiego oddziału GDDKiA Maciej Kupka powiedział, że od 2017 roku na terenie Wielkopolski oddano do ruchu prawie 100 km dróg ekspresowych. Podał, że w najbliższych latach realizowanych będzie sześć odcinków drogi ekspresowej S11 o łącznej długości ok. 260 km, łączącej Szczecinek tuż za północną granicą województwa z Kępnem na południowym krańcu Wielkopolski. Podał, że przewidywany termin zakończenia tych inwestycji przypada na lata 2027 - 2028.

Realizowana również będzie droga ekspresowa S10 na odcinku: Piła - Wyrzysk o długości ok. 28 km. Planowane zakończenie realizacji to rok 2027. W latach 2024 - 2027 rozbudowana ma być droga krajowa nr 25 na odcinku o długości ok. 68 km Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030 (z perspektywą do 2033 r.) przewiduje listę inwestycji drogowych, jakie będzie chciał zrealizować rząd - do 2030 r. będzie to około 8 tys. km nowoczesnych dróg.

Nadrzędnym celem jest dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, czyli brakujących odcinków S10, S11, S12, S16, S74, przygranicznego odcinka A2 czy budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej S52.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl