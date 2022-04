Więcej gazu z Algierii dla Włoch przewiduje umowa firm z obu krajów

Stopniowy wzrost dostaw gazu z Algierii do Włoch przewiduje umowa podpisana przez gazowe koncerny - włoski Eni i algierski Sonatrach. Docelowo, od jesieni 2023 r. dostawy z Algierii wzrosną o 9 mld m sześc. rocznie - do poziomu ok. 30 mld m sześc. rocznie.

Umowę o wzroście dostaw prezesi obu firm podpisali w Algierze w obecności premiera Włoch Mario Draghiego i prezydenta Algierii Abdelmadjida Tebboune'a. Draghi i Tebboune podpisali z kolei międzyrządowe porozumienie o współpracy w sektorze energetycznym. Draghi przypomniał, że ze względu na agresję Rosji na Ukrainę Włochy poszukują alternatywnych źródeł gazu. Gaz rosyjski stanowi obecnie ok. 40 proc. włoskiego zużycia tego paliwa.

Jak poinformowało Eni, umowa pozwoli włoskiemu koncernowi zwiększyć import gazu poprzez gazociąg TransMed na mocy długoterminowego kontraktu z Sonatrachem, który wejdzie w życie jesienią przyszłego roku. Porozumienie pozwoli wykorzystać istniejącą przepustowość gazociągu poprzez stopniowy wzrost przesyłanych nim wolumenów już od 2022 r. Docelowo od jesieni 2023 r. dodatkowy wolumen będzie wynosił 9 mld m sześc. rocznie - poinformowało Eni.

Włoski koncern zaznaczył, że zwiększenie importu z Algierii będzie możliwe dzięki współpracy z Sonatachem przy rozbudowie projektów wydobywczych. Zastosowanie wiedzy i technologii Eni pozwoli na znaczący wzrost potencjału wydobywczego algierskich złóż - podkreśliła włoska firma.

Według Sonatrach umowa z Eni pozwala też stronom na ustalenie na okres 2022-2023 cen gazu na podstawie cen rynkowych. Porozumienie zapewnia dalsze inwestycje Eni w projekty wydobywcze w Algierii. Sonatrach przypomniał, że Eni to jeden z najważniejszych klientów, a w ciągu ostatnich 20 lat włoska firma odebrała ponad 300 mld m sześc. algierskiego gazu.

Liczący prawie 2,5 tys. km gazociąg TransMed biegnie z Algierii do Włoch przez Tunezję, Morze Śródziemne i Sycylię. Ma zdolność przesyłową rzędu 30,5 mld m sześc. gazu. W 2021 r. Włochy importowały nim ok. 21 mld m sześc. gazu.

Algieria ma złoża gazu szacowane nawet na 4,5 bln m sześc. Kraj ten był pionierem w eksporcie LNG, już w połowie lat 60. XX w. uruchomił pierwszy duży terminal skraplający Arzew. Z powodu niedoinwestowania wydobycia produkcja ropy i gazu w ostatnich latach ma tendencję spadkową, a infrastruktura, w tym gazociągi i terminale LNG - nie jest do końca wykorzystywana.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl