Większość indeksów na warszawskiej giełdzie w dół

WIG, WIG20 i sWIG80 zakończyły środowe notowania nieznacznie pod kreską, pomimo wzrostów w pierwszej połowie dnia. Spadkom oparły się jednak średnie spółki - mWIG40 zyskał 0,5 proc.

Na środowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,63 proc. do 1.441,83 pkt., WIG zniżkował o 0,33 proc. do 40.144,28 pkt., a sWIG80 stracił 0,14 proc. do 9.919,39 pkt. Jako jedyny w górę poszedł mWIG40 - indeks średnich spółek wzrósł 0,49 proc. do 2.842,9 pkt

Obroty na GPW wyniosły 952 mln zł, z czego 775 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 poruszał się w środę w 100-punktowym przedziale wahań. Indeks zaczął dzień od wzrostów sięgających 4 proc. przebijając poziom 1.500 pkt. Taki stan rzeczy nie utrzymał się długo i już w południe benchmark tracił 2,5 proc., spychany w dół przez spółki telekomunikacyjne. Niemal identycznie zachowywały się w tym czasie główne parkiety europejskie. Później indeksy stabilizowały się około 1,5 proc. pod kreską. Pod koniec dnia lekką przewagę zyskał popyt i ostatecznie WIG20 zakończył notowania 0,6 proc. na minusie.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań DAX zdążył wybić się nad kreskę i zyskiwał 0,1 proc., a S&P500 rósł o 1,5 proc.

W WIG20 po około 3,5 proc. w dół poszły kursy LPP i Orange, a Tauron i Play straciły po 2,5 proc.

W ocenie analityków Haitong Banku telekomunikacja jest jednym z sektorów, który nie powinien odczuwać nadmiernie negatywnego wpływu wybuchu pandemii koronawirusa na wyniki. Jednakże spodziewają się oni, że potencjalny wpływ czynników związanych z pandemią, w przypadku jej opanowania do połowy 2020 r., obniży przychody spółek Play i Orange o 1-1,5 proc., a Cyfrowego Polsatu o 2,2-5 proc.

W raporcie z 24 marca ocenili, że Orange Polska pozostaje najmniej preferowaną przez analityków spółką wśród telekomów, z powodu niższej efektywności biznesu, stale niskiego poziomu wolnych przepływów pieniężnych i braku dywidend.

Analitycy zaktualizowali także rekomendacje i ceny docelowe dla telekomów. Rekomendacja dla Orange Polska została podniesiona do "neutralnie" ze "sprzedaj", a zalecenia dla Play i Cyfrowego Polsatu zostały utrzymane na poziomie "kupuj". Obniżyli także ceny docelowe: dla Orange Polska do 5,8 zł (z 6 zł wcześniej) ze względu na spadek wycen w grupie porównywalnych spółek, dla Cyfrowego Polsatu do 27,4 zł (z 32 zł) oraz dla Play Communications do 34 zł z (z 37,9 zł).

Przed spadkami w trakcie sesji skutecznie broniły się Lotos i Orlen i na koniec dnia ich kursy wzrosły, odpowiednio, o 5,2 i 2,2 proc.

Na szerokim mocny wzrostami przy obrotach przekraczających po 1 mln zł odnotowały Elektrobudowa (+20 proc.), CI Games (+17 proc.)oraz Unimot (+13 proc.).

Kurs Elektrobudowy odbił się po tym, jak w ciągu kilku dni od złożenia wniosku o upadłość, stracił blisko 80 proc. Sąd we wtorek zatwierdził wniosek.

CI Games kontynuowało wzrosty i od poniedziałku kurs zyskał ponad 40 proc. Spółka podała we wtorek, że nie wyklucza, że premiera nowej gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" odbędzie się w tym roku.

Zarząd Unimotu będzie rekomendował przeznaczenie 16,1 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę. Zgodnie z rekomendacją zarządu dywidenda na akcję wyniesie 1,97 zł.