Większość Polaków pomaga innym przekazując 1 proc. swoich podatków

54 proc. Polaków pomaga innym, przekazując 1 proc. swoich podatków na Organizacje Pożytku Publicznego - wynika z badania Santander Consumer Banku. Do tej formy pomocy bardziej przekonani są mężczyźni i mieszkańcy największych miast. Najchętniej wspomagamy organizacje walczące z chorobami.

Najchętniej pomagamy osobom niepełnosprawnym (23,7 proc.) oraz fundacjom walczącym z chorobami np. z rakiem (19 proc.).

Nieco mniej, bo ponad 13 proc. badanych wspiera swoim 1 proc. podatku domy dziecka i ośrodki preadopcyjne, a 8,8 proc. badanych, przekazuje go na fundacje i schroniska dla zwierząt.

Takie dane przynosi badanie zrealizowane na potrzeby raportu "Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania" Santander Consumer Banku (SCB).

Z badania wynika, że 1 proc. podatku na wybrany cel chętniej przekazują mężczyźni niż kobiety (62 proc. w porównaniu do 47 proc.). Częściej pomagają w ten sposób mieszkańcy dużych miast takich jak np. Gdańsk, Szczecin czy Bydgoszcz oraz metropolii - Warszawy, Krakowa lub Łodzi itd.

Co piąty badany z mniejszych miast (do 50 tys. mieszkańców) i wsi nie zamierza wesprzeć w tym roku w zeznaniu podatkowym żadnej organizacji pożytku publicznego - czytamy.

Autorzy badania wskazują, że Polacy poza przekazywaniem 1 proc. deklarowali również inne formy pomocy potrzebującym. Niemal 37 proc. pytanych bierze udział w dużych akcjach charytatywnych, takich jak WOŚP czy Szlachetna Paczka, a prawie 35 proc. wrzuca pieniądze do puszek wolontariuszy w sklepach i na ulicach.

Coraz bardziej popularne stają się także nowoczesne formy wsparcia takie jak zbiórki na portalach charytatywnych, w serwisach społecznościowych czy używanie aplikacji łączących aktywność sportową i dobroczynną - czytamy.

Według Santandera, korzysta z nich już niemal 18 proc. Polaków, w tym aż 44 proc. 30-latków. Najstarsi, czyli osoby powyżej 70. roku życia są przyzwyczajeni do tradycyjnych zbiórek do puszek. Taką odpowiedź wskazało 57 proc. badanych w tej grupie wiekowej.

W badaniu wskazano ponadto, że to czy wspieramy finansowo innych, wiąże się w dużej mierze z poziomem naszych dochodów. 35 proc. zarabiających do 1999 zł miesięcznie deklaruje, że nie pomaga wcale. Wśród ankietowanych o dochodach powyżej 5 tys. zł odsetek ten spada do 2 proc.

Ponadto, jak pokazuje badanie, kobiety chętniej osobiście angażują się w działania społeczne. Tylko 7 proc. zadeklarowało, że nie angażuje się w działalność charytatywną. Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi niemal dwukrotnie więcej tj. 13 proc. - czytamy.

SCB przypomniał, powołując się na dane Ministerstwa Finansów że, w ubiegłym roku do akcji "Przekaż 1%" dołączyło 14,5 mln podatników, dzięki czemu na konta organizacji pożytku publicznego wpłynęły 874 mln zł.