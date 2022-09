Wiele firm będzie mieć kłopoty, a banki będą za słabe żeby pomóc

- Ze względów gospodarczych i problemów z energetyką czy ciepłownictwem bardzo wiele firm prawdopodobnie będzie miało kłopoty i może wymagać specyficznego finansowania - mówi w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

- Ramy regulacyjne dotyczące krajowego sektora bankowego są skonstruowane w sposób wadliwy, doprowadzając od 2012 roku do systematycznego spadku rentowności polskich banków - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

- Polski sektor bankowy, w stosunku do potencjału, rozmiaru polskiej gospodarki i liczebności narodu, jest znacząco słaby - dodaje prezes ZBP.

- Muszą się pojawić środki zarówno publiczne, jak i prywatne, będące w ręku przedsiębiorców oraz banków, które pozwolą na realizację strategii rozwojowych - wskazuje Krzysztof Pietraszkiewicz.

Jak wygląda rynek bankowy w Polsce po rządowych decyzjach administracyjnych? Według danych KNF wynik finansowy netto na koniec lipca był niższy o 36 proc. niż rok wcześniej.

- Od kilku lat sygnalizujemy, że ramy regulacyjne dotyczące krajowego sektora bankowego są skonstruowane w sposób wadliwy, doprowadzając od 2012 roku do systematycznego spadku rentowności polskich banków. To w konsekwencji prowadziło do braku zainteresowania akcjonariuszy i udziałowców krajowych czy zagranicznych inwestowaniem w polskie banki.

Bank do uprawiania działalności kredytowej musi mieć odpowiednią porcję własnego kapitału, bo gdyby zepsuły się kredyty, to musi mieć pieniądze własne na pokrycie strat, by oszczędzający dostali swoje depozyty z należnymi odsetkami.

Sygnalizowaliśmy, że polski sektor bankowy, w stosunku do potencjału, rozmiaru polskiej gospodarki i liczebności narodu, jest znacząco słaby. Porównywaliśmy zawsze wielkość funduszy własnych banków do polskiego PKB, wielkość oszczędności Polaków do PKB, wielkość kredytów dla przedsiębiorstw do PKB. We wszystkich tych parametrach zajmowaliśmy i zajmujemy jedno z końcowych miejsc w Unii Europejskiej.

Sektor bankowy zaczął wzrastać wolniej niż polski Produkt Krajowy Brutto

W ostatnich latach te obciążenia zewnętrzne wzrosły jeszcze mocniej.

- Słuszna uwaga. W związku z tym pojawiła się sytuacja, w której sektor bankowy zaczął wzrastać wolniej niż polski PKB, natomiast w ostatnich latach kredyty w relacji do PKB zaczęły intensywnie spadać. Wobec tego uprawnione jest alarmistyczne stwierdzenie, że na skutek obciążeń zewnętrznych, niespotykanych w innych krajach – co do wysokości i w niektórych przypadkach formy – bankom jest bardzo trudno albo wręcz jest niemożliwe ułożenie satysfakcjonującej relacji z klientami, deponentami, bo poważna część pochodnych depozytów zamiast nagradzać deponentów, trafia do innych miejsc, wskazanych przez ustawodawcę.

Mówiliśmy, że trudno jest ułożyć satysfakcjonujące relacje kredytobiorców z udziałowcami i akcjonariuszami, bo oni przy obciążeniach zewnętrznych muszą odpowiednio więcej płacić za kredyty.

Przed nami wielki program modernizacji polskiej gospodarki.

- Zgadza się. Musimy poprawić jej konkurencyjność, bo jak widać, zaczynamy tracić pozycję konkurencyjną, co widać m.in. po bilansie płatniczym, po tym, co się dzieje z naszym eksportem. Wiem, że od lat innowacyjność polskiej gospodarki jest słaba i tracimy w wielu obszarach dystans do innych gospodarek. Jeżeli nic się nie zmieni, to luka pomiędzy nami a rozwiniętymi krajami będzie nadal się zwiększała, zamiast się zmniejszać.

Dodatkowo, w związku z pandemią, pewna grupa firm będzie wymagała restrukturyzacji czy modernizacji, ale to jest naturalne na całym świecie.

Po drugie, mamy do zrealizowania wielkie programy inwestycyjne w obszarze na przykład energetyki, ciepłownictwa, automatyzacji i robotyzacji. Na to potrzebne są nie tylko środki budżetowe, unijne czy krajowe, ale także współfinansowanie banków.

Musimy zbudować mechanizmy skłaniające obywateli i firmy do oszczędzania oraz inwestowania. Zwracaliśmy uwagę, że środowisko prawne do prowadzenia działalności gospodarczej jest w Polsce podłe. Nie mamy żadnej stabilności, jest rozgardiasz w sądownictwie, mamy niesprawne instytucje, wadliwe rozwiązania prawne, wdrażane bez profesjonalnej, rzetelnej oceny skutków regulacji.

Mamy spadek rentowności banków, relacji kredytów do PKB, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa. To oznacza, że z każdą decyzją negatywnie osłabiającą siłę kapitałową, polskie banki mogą udzielać od kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów złotych kredytu mniej.

Bardzo wiele firm prawdopodobnie będzie miało kłopoty i może wymagać specyficznego finansowania

Oczywiście trzeba też mieć na względzie stabilność i odporność sektora w związku z tym, że mamy do czynienia z wojną za wschodnią granicą, wysoką inflacją i wysokimi stopami procentowymi. Oznacza to, że ze względów gospodarczych i problemów z energetyką czy ciepłownictwem bardzo wiele firm prawdopodobnie będzie miało kłopoty i może wymagać specyficznego finansowania.

Które firmy mogą mieć kłopoty?

- To dwa rodzaje firm. Z jednej strony te, które mogą mieć kłopoty i mają relacje z bankami. To około 25 proc. polskich firm, które są znane bankom. Z drugiej strony 75 proc. polskich firm, które mogą mieć kłopoty, ale nie miały żadnych relacji kredytowych z bankami.

Dlatego siła kapitałowa banków musi być odpowiednia nie tylko do potrzeb dotychczasowych kredytobiorców, ale też innych, nowych, żeby je wspierać, restrukturyzować i modernizować. Banki nie powinny być osłabiane, bo potrzeby rozwojowe i modernizacyjne oraz stabilnościowe są duże, a naturalnym partnerem każdego państwa jest sektor bankowy. W Polsce szczególnie, bo sektor odpowiada za 65-75 proc. finansowania polskiej gospodarki.

Dlatego moim zdaniem forma pomocy kredytobiorcom mieszkaniowym, którą zaproponowano, nie była właściwa. Podobnie zresztą jak w innych przypadkach – rozrzucanie pieniędzy w sytuacji, kiedy musimy stłumić inflację, nie jest właściwe. Inaczej najubożsi obywatele i sfera budżetowa w Polsce zapłacą straszną cenę.

Część polskich banków poniesie dotkliwe straty, rentowność nadal będzie niska

Jaka jest pana prognoza w zakresie rentowności banków w najbliższych miesiącach?

- Spodziewamy się, że część polskich banków poniesie dotkliwe straty, może nastąpić dalsze obniżenie ich funduszy własnych, a rentowność nadal będzie niska.

Jak może wyglądać akcja kredytowa? NBP mówi o zapaści w tym zakresie.

- Z zapaścią kredytową mamy do czynienia na rynku mieszkaniowym, bo banki są ostrożne, ale przede wszystkim klienci nie mają zdolności kredytowej.

Od wielu lat sygnalizowaliśmy, że zmniejsza się liczba osób, które mają zdolność kredytową przy uruchomieniu kilku milionów kredytów mieszkaniowych w ostatnich 25 latach. Dlatego muszą być wdrażane inne programy, które sprzyjałyby budownictwu mieszkaniowemu.

Jeżeli chodzi o finansowanie MSP?

- Muszą się pojawić środki zarówno publiczne, jak i prywatne, będące w ręku przedsiębiorców oraz banków, które pozwolą na realizację strategii rozwojowych. Czyli najpierw muszą być uzgodnione strategie rozwojowe – na szczęście wiemy, jakie główne linie rozwojowe są nam potrzebne. Musi być też kapitał w tych instytucjach – czytaj w bankach – który pozwoli na uruchomienie akcji kredytowej odpowiedniej wielkości. Trzeba nadal rozwijać systemy wspierające budowę kapitałów polskich firm.

Dlatego w kolejnych miesiącach musimy powstrzymać deteriorację, obniżanie kapitału w polskich bankach, budować nasze przedsiębiorstwa, rozwijać mądrze inwestycje i wejść na ścieżkę prowadzącą do konsekwentnego rozwoju kraju i poprawy warunków życia Polaków.

