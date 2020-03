Wiele przedsiębiorstw straci na wartości. Pojawią się okazje do przejęć

Popyt stoi dzisiaj przed dużym znakiem zapytania. Na przykład kopalnie muszą znaleźć odbiorców na wydobyty węgiel, co nie jest łatwe. Jeżeli walka z epidemią będzie się przedłużać do miesięcy, Polskę czeka recesja. Wtedy przełożyłoby się to na upadłość części firm - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), ekspert rynku pracy.