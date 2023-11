Wielka awantura we władzach NBP. Bank centralny wystąpił przeciwko członkowi zarządu

Na stronach Narodowego Banku Polskiego opublikowano komunikat, który przedstawia stanowisko zarządu "podjęte 2 listopada". NBP stwierdza w nim, że zachowania członka zarządu Pawła Muchy są "nieakceptowalne". Mucha z kolei uznaje stanowisko banku centralnego za niezgodne z prawem.

W artykule, który ukazał się w portalu salon24.pl, zarzucono członkowi zarządu Narodowego Banku Polskiego, powołanemu przez prezydenta Andrzeja Dudę, Pawłowi Musze, że ten "nic nie robi" i ma ambicje nieprzystające do jego kwalifikacji.

Z kolei na stronach NBP w środę, 8 listopada, pojawiło się "Stanowisko zarządu", które uznaje zachowanie Pawła Muchy za nieakceptowalne.

Z kolei sam Paweł Mucha oświadczył, że stanowisko to jest bezprawne, a "skrajny serwilizm wobec Prezesa NBP nie leży w interesie banku centralnego".

Paweł Mucha został powołany do zarządu Narodowego Banku Polskiego przez prezydenta Andrzeja Dudę 1 września 2022 roku. Wcześniej był zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta.

Anonimowy artykuł zarzucił członkowi zarządu NBP nicnierobienie i olbrzymie ambicje

O konflikcie w zarządzie NBP zrobiło się głośno po anonimowej publikacji na stronach salon24.pl pod tytułem "Bizancjum Pawła Muchy".

Jego autor stwierdza, że Mucha w zarządzie "w praktyce nic nie robi" i pozostaje w konflikcie z resztą zarządu. Ma chodzić przede wszystkim "o jego wynagrodzenie i inne przywileje w połączeniu z olbrzymimi ambicjami Muchy, które sięgają ponoć nawet kandydowania w najbliższych wyborach prezydenckich".

Autor zarzuca również Musze, że mimo braków w kompetencjach chce być pierwszym prezesem NBP, co wiązałoby się ze znaczącą podwyżką.

NBP postanowiło opublikować stanowisko zarządu w tej sprawie

We wtorek, 7 listopada, późnym wieczorem biuro prasowe postanowiło opublikować odpowiedzi na pytania TVP w tej sprawie w serwisie X (dawniej Twitter):

Biuro prasowe NBP potwierdza w tych odpowiedziach, że Mucha nie nadzoruje żadnego departamentu w NBP i wysyłał pisma do członków Rady Polityki Pieniężnej oraz stwierdza, że nie mógł wnioskować o wypłatę zaległych premii, bo "nie ma czegoś takiego jak zaległe premie".

W środę, 8 listopada, na stronie NBP opublikowano komunikat rozesłany również do mediów. W komunikacie zatytułowanym "Stanowisko Zarządu Narodowego Banku Polskiego" można przeczytać, że "w związku z zachowaniami członka zarządu NBP Pawła Muchy na przestrzeni 2023 roku" zarząd Narodowego Banku Polskiego uznaje jego postępowanie "za nieakceptowalne". W szczególności nieakceptowalne ma być zachowanie "polegające na wytwarzaniu atmosfery zagrożenia, rozliczeń, konfliktu, bezpodstawnych próbach narzucania wyłącznie własnego punktu widzenia, bezzasadnej krytyce współpracowników i prezesa NBP, a także wszystkie inne działania sprzeczne z Zasadami Etyki Pracowników Narodowego Banku Polskiego".

Oprócz tego stanowisko stwierdza, że" wbrew podnoszonym zarzutom przez Muchę" zarząd Narodowego Banku Polskiego "wykonuje wszystkie zadania w niezakłócony sposób, skutecznie i zgodnie z prawem".

Komunikat nie stwierdza, do jakich zachowań i twierdzeń Muchy konkretnie się odnosi.

Mucha: prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Stanowisko zarządu niezgodne z prawem

Z kolei sam Paweł Mucha opublikował komentarz do tekstu opublikowanego na stronach salon24.pl.

"Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Niechaj występek jęczy i boleje.” Dokumenty są jawne. Wystarczy je przeczytać. I jakich byśmy nie czytali wpisów na „blogach”, komentarzy do tych wpisów z linkami do treści naruszających dobra osobiste, to ostatecznie zostanie prawo i fakty – stwierdził we wtorek Mucha na Twitterze.

W środę po publikacji komunikatu NBP stwierdził z kolei, że "podjęto je wbrew przepisom prawa, naruszając jego dobra osobiste, a wprowadzone ono zostało pod obrady sprzecznie z regulaminem zarządu w punkcie Informacja o sprawach bieżących":

W kolejnym wpisie opublikowanym w serwisie X Mucha stwierdził, że "skrajny serwilizm wobec Prezesa NBP nie leży w interesie banku centralnego, Rzeczypospolitej, Zarządu NBP a nawet jego własnym. Szczególna rola to też szczególna odpowiedzialność. A tą kształtuje nie sympatia akolitów tylko treść prawa".