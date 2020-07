Wielka Brytania: dług największy od 1961 roku

Wskaźnik zadłużenia Wielkiej Brytanii do PKB osiągnął najwyższy poziom od 1961 r. Brytyjski urząd statystyczny ONS podał, że w czerwcu dług w relacji do PKB osiągnął 99,6 proc., co oznacza wzrost o 18,9 pkt procentowego wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.