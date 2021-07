Wielka koncentracja Neo Investments i OEX ma zgodę UOKiK

Neo Investments planuje przejąć pełną kontrolę nad spółką OEX oraz nad jej spółkami zależnymi. Na koncentrację zgodę wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Neo Investments ma pośrednio akcje OEX, które stanowią łącznie 33,87 proc. kapitału zakładowego i dają 42,29 proc. w ogólnej liczbie głosów. Po koncentracji uzyska większość głosów na walnym zgromadzeniu spółki, która jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, tworzonej przez 12 firm.

Rekordowy wyniki

Neo Investments z OEX

Jak podaje w informacji, wezwanie zostało ogłoszone w ramach porozumienia zawartego przez spółkę i jej 13 akcjonariuszy posiadających łącznie 6 042 966 akcji reprezentujących 82,95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Porozumienie nastąpiło w zakresie współdziałania obejmującego doprowadzenie do utraty przez OEX statusu spółki publicznej, wskutek przeprowadzenia procedury wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW.Grupa OEX zakończyła I kwartał 2021 roku z wynikami, które okazały się jednymi z najlepszych w jej historii. Znacząco wzrósł zysk przypadający akcjonariuszom, który osiągnął wartość 4,5 mln zł. Skonsolidowany zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i opodatkowanie) wyniósł 15,7 mln zł, co stanowił wzrost o 71,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największą jego część wypracował segment eCommerce Services, który w 2020 roku osiągnął blisko 63 mln zł przychodów. Oznacza to, że były one o 44,5 proc. wyższe od osiągniętych w roku poprzednim. Zysk EBITDA w tej części biznesu zwiększył się o 108 proc., do 8,9 mln zł.W segmencie zarządzania sieciami punktów zysk EBITDA wyniósł 7,4 mln zł, co stanowi wzrost o 70,2 proc. i jednocześnie 40,7 proc. sumy EBITDA wszystkich trzech segmentów operacyjnych grupy. Zaznacza ona jednak, że I kwartał 2020 roku nie stanowi dobrej bazy do porównań z uwagi na spowodowane pierwszym lockdownem zamknięcie sklepów w galeriach handlowych oraz znaczącym zmniejszeniem sprzedaży w sklepach, które pozostały otwarte.Segment wsparcia sprzedaży osiągnął znaczący wzrost zysku EBITDA w porównaniu do I kwartału 2020 roku, pomimo negatywnego wpływu obostrzeń epidemicznych na obszary biznesowe związane z promocjami i akcjami marketingowymi w terenie. Przy wzroście przychodów o 5 proc. EBITDA segmentu wzrósł o 18,8 proc., do 1,9 mln zł.W 2020 roku grupa uzyskała 510 mln zł przychodów i wypracowała 22,9 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza podwojenie wyniku z roku poprzedniego. Zysk operacyjny segmentu eCommerce services ukształtował się na poziomie 8,8 mln zł.Zadłużenie grupy na koniec 2020 roku było o ponad 34 proc. mniejsze niż w roku poprzednim. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 52,4 mln zł, a wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 1,3 licząc według standardu MSSF16 i poniżej zera licząc według standardu MSR17.W 2020 roku grupa zrealizowała również ważne przejęcia oraz wypłaciła rekordową w swojej historii dywidendę w kwocie około 17,6 mln zł (2,32 zł na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie).Na stronie Neo Investments możemy się natomiast dowiedzieć, że fundusz dokonał wielu transakcji inwestycyjnych. Wśród nich znajdują się m.in.: sprzedaż Grupy Communication One - wartość transakcji to 150 mln zł, sprzedaż udziałów na rzecz Grupy CEZ o wartości transakcji 130 mln zł, sprzedaż w centrum logistycznym GoodPoint I 50 proc. udziałów za 104 mln zł, czy budowa i sprzedaż biurowca Antares za 100 mln zł.Czytaj: Euvic rozważa debiut na GPW przez odwrotne przejęcie



Czytaj: INC chce w tym roku wprowadzić na giełdę kilkanaście spółek Neo Investments działa w modelu funduszu private equity, inwestując w nowe, rozwijające się obszary polskiej gospodarki. Spółka jest niezależną firmą prywatną, której właściciele stanowią zespół partnerów zarządzających, prowadzących działalność od 1993 roku. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach strategicznych, branżowych i oportunistycznych, w których inwestor dąży do wykorzystywania nadarzających się okazji zawarcia korzystnej transakcji.Firma prowadzi obecnie działania w czterech obszarach inwestycyjnych. Są to: usługi marketingowe i związane z wdrażaniem procesów biznesowych dla największych międzynarodowych korporacji; rynek nieruchomości w zakresie projektów komercyjnych, mieszkaniowych i energii odnawialnej, a także usługi związane z finansowaniem, komercjalizacją i zarządzaniem; zarządzanie nieruchomościami rolnymi i produkcją rolną, ze specjalizacją w produkcji zwierzęcej; energia odnawialna w sektorze fotowoltaiki oraz biogazu wysypiskowego.OEX to podmiot dominujący w grupie kapitałowej, tworzonej przez 12 firm. Jako spółka holdingowa odpowiada za formułowanie strategii rozwoju grupy i nadzór nad jej realizacją, prowadzenie polityki akwizycyjnej oraz wsparcie spółek zależnych w takich obszarach, jak finanse i controlling, czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Firmy zależne natomiast koncentrują się na rozwijaniu kompetencji branżowych. Spółka OEX od 2005 roku jest notowana na GPW.Grupa kapitałowa OEX specjalizuje się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży i obsługi klientów z takich sektorów, jak e-commerce, FMCG i telekomunikacja. Zatrudnia łącznie ponad 1500 osób. Usługi świadczy w dwóch obszarach: Retail Services (wspieranie sprzedaży w sklepach tradycyjnych) oraz eCommerce Services (kompleksowa obsługa sektora e-commerce, programów lojalnościowych i materiałów POS, a także organizacja transportu na rynku krajowym i międzynarodowym0.W skład grupy wchodzi też laboratorium OEX Innovation Lab, w którym rozwijane są innowacyjne projekty technologiczne, fintechowe i związane z cyfryzacją handlu, zintegrowane z autorską chmurową platformą informatyczną.