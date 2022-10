Wielka niewiadoma po upadłym Getin Banku

Decyzję o likwidacji Getin Noble Banku podjęto 30 września. Klienci w placówkach mogą odnieść wrażenie, że czas zatrzymał się w miejscu... O tym, że działa tam teraz VeloBank, wiadomo tylko z pieczątki na drukach.

Co po upadku Gettin Noble Banku? Zmiana związana z upadłością banku jest niezauważalna dla klientów.

VeloBank w ciągu dwóch lat powinien zakończyć proces restrukturyzacji.

Zastosowane rozwiązanie związane z przejęcie Getin Noble Banku było unikatowe na polskim rynku bankowym.

W ten mglisty i deszczowy poranek nikt się nie spodziewał, że ta jedna decyzja na kilka godzin wstrząśnie notowaniami na GPW w Warszawie. Był 30 września, gdy Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazał - kilka minut po godzinie 8 rano - do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji związanej z przejęciem Getin Noble Banku, którego głównym akcjonariuszem był dotychczas Leszek Czarnecki.

Co prawda dzień wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na ów niego niezwykle wysoką karę w wysokości 50 milionów złotych za brak zaangażowania się w dokapitalizowanie banku, ale nikt się nie spodziewał, że to dopiero uwertura do kolejnych, niestandardowych działań.

Getin Noble Bank przez pięć lat - od 2017 roku - wykazywał straty na działalności. W maju tego roku zarząd sam przyznał, że trudna sytuacja związana z kredytami walutowymi i potencjalnym brakiem przychodu z tytułu "wakacji" dla posiadaczy kredytów hipotecznych może skutkować upadłością. Niepowodzeniem zakończyła się także procedura sprzedaży banku działającego w Ukrainie – w chwili gdy cała transakcja była już przygotowana, wybuchła bowiem wojna i wcześniejsze ustalenia przestały obowiązywać.

Nowy Bank BFG, który przejął aktywa Getin Noble Banku, stał się teraz VeloBankiem

Jednak to, co się stało formalnie 3 października, było wydarzeniem bez precedensu w historii polskiego systemu bankowego. Podjęto bowiem decyzję o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku oraz wniesieniu aktywów i pasywów do nowego Banku BFG. W tym podmiocie 51 procent akcji posiada BFG, a 49 procent System Ochrony Banków Komercyjnych, utworzony przez 8 największych banków działających w Polsce.

Na zapewnienie bezpieczeństwa depozytów Bankowy Fundusz Gwarancyjny przeznaczył ponad 10 miliardów złotych wsparcia. Gdyby nie doszło do przymusowej operacji, po upadku banku pojawiłaby się konieczność wypłaty około 35 miliardów depozytów, które objęte były gwarancją do 100 tysięcy euro, czyli 480 tysięcy złotych. Jednak 2,5-2,6 miliardów by przepadło, gdyż łączne depozyty na pojedynczego klienta przekraczały limit gwarancyjny.

Na wieść o upadku banku klienci ruszyli do oddziałów, a pozostali próbowali się zalogować do bankowości internetowej. Kolejki, przepychanki, zrywanie lokat i wypłata gotówki to był obrazek towarzyszący przez pierwsze dni funkcjonowania nowych struktur. Później sytuacja się powoli unormowała, ale wiele osób podjęło decyzję, by definitywnie rozstać się z VeloBankiem i przenieść zgromadzone środki do innych banków.

- Nowa nazwa VeloBank, która zastąpi tymczasowy Bank BFG, już została zarejestrowana przez sąd. To, z czym mamy do czynienia, to okres przejściowy, proces przygotowania do rebrandingu trwa. Na przełomie listopada i grudnia tego roku zacznie się zmiana szyldów, pojawią się nowe materiały promocyjne, zostanie przygotowana kampania nowej marki na polskim rynku bankowym. Podobnie będzie z ofertą dla klientów. Wszystko, co się dokonało, można określić jako zmiany, które nie powodują zmian - powiedział w rozmowie z WNP.PL rzecznik VeloBanku Artur Newecki.

W tym tygodniu odwiedziliśmy kilka placówek bankowych i trudno oprzeć się wrażeniu, że wszędzie unosi się tam nadal duch byłego właściciela Leszka Czarneckiego... Nigdzie na drzwiach wejściowych nie ma informacji, że to już nie jest placówka Getin Noble Banku. Nadal dumnie przekonują o tym zielono-białe, podświetlane reklamy. Nikt nawet nie pokusił się o to, żeby nazwa nieistniejącej instytucji finansowej została po prostu oklejona folią... W środku, owszem, jest informacja, że BFG gwarantuje wkłady, ale o tym, iż jest współwłaścicielem tego banku, już nie ma ani słowa.

Na wyświetlaczach dowiadujemy się o kolejnych nagrodach, jakie przeróżne fachowe instytucje – w tym także gazety i tygodniki – przyznały w ostatnich latach Getin Noble Bankowi za oferty kont połączonych z kartami kredytowymi, za kredyty hipoteczne i te adresowane do małych i średnich firm. Jedną z kilku informacji, która wyświetla się na 20 sekund, jest wiadomość o tym, że jednak mamy do czynienia z innym bankiem, a ten doceniony bank okazał się bankrutem...

W placówkach nadal reklamowane są konta, które proponował zlikwidowany bank

Wszystkie zdezaktualizowane materiały promocyjne, naklejki na szyby są ze starym logo, a stojaki - pełne ulotek. Uważni klienci mogą tylko dostrzec zmiany na pieczątkach stawianych na dokumentach i nagłówkach, gdzie widnieje już VeloBank. Jednak powiadomienia SMSowe lub reklamy w portalach finansowych nadal są opatrzone dawną nazwą.

Ukraińcy przebywający w Polsce także mieli konta i lokaty założone w GNB i dobrze byłoby dla nich przygotować, w ich ojczystym języku, pełną informację o zmianach, które się dokonały i których w najbliższej przyszłości będziemy świadkami.

Restrukturyzacja upadłego banku powinna potrwać około 2 lat

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby tak zwany bank pomostowy, mógł mieć współczynniki kapitałowe na poziomie niższym niż 4 procent.

W ocenie prezesa VeloBanku, Adama Marciniaka cały proces restrukturyzacji potrwa około 2 lat. Jak przekazał w jednym z wywiadów, nowy bank chce się skupić na kliencie detalicznym. Bank jest bowiem wolny od kredytów hipotecznych w walutach, co powinno przyczynić się do jego rozwoju.

Obecnie jednak wszystko jest jak zatrzymane w kadrze i na upublicznienie oraz wizualizację nowej zmiany przyjdzie nam jeszcze poczekać kilka tygodni...

Polacy chcą kredytów ze stałą stopą procentową. Zobacz rozmowę z Jerzym Kwiecińskim, wiceprezesem Banku Pekao SA

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl