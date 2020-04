Wielka operacja. Czy Polsce starczy na antykryzysową tarczę?

Rząd zapowiedział, że - w ramach tzw. drugiej tarczy antykryzysowej - do przedsiębiorstw popłynie 100 mld zł. To sporo pieniędzy - i rodzą się pytania o to, skąd rząd weźmie na to środki... I jaki będzie po tej całej operacji stan finansów publicznych.

W ramach "tarczy finansowej" (odsłona tarczy antykryzysowej 2.0) do firm ma trafić 100 mld zł.

Te pieniądze wyłoży Polski Fundusz Rozwoju, pożyczając je (sprzedając swe obligacje) od NBP.

Takie rozwiązanie pozwoli - przynajmniej na razie - uniknąć zwiększenia deficytu budżetowego i długu publicznego. Kłopoty mogą się zacząć w momencie zapadalności obligacji.