Wielka zmiana w podatkach. 9 mln osób przestanie płacić PIT

Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tys. zł. - Przygotowano projekt ustawy podatkowej będącej elementem Polskiego Ładu - poinformował 26 lipca minister finansów Tadeusz Kościński.

Reforma PIT ma zostać zrealizowana w ramach Polskiego Ładu, nowego programu społeczno-gospodarczy na okres po pandemii.

W opinii ministra Tadeusza Kościńskiego "Polski Ład trzeba traktować jako inwestycję".

Jak powiedział Kościński, w wyniku zmian 9 mln osób "przestanie płacić podatek PIT", a w kieszeniach podatników pozostanie 9 mld zł. Ma to być skutkiem przede wszystkim podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.



- Od przyszłego roku przedsiębiorcy mają płacić składkę zdrowotną na takich samych zasadach jak pracownicy. Nie może być tak, że płacą niższą składkę niż pracownicy - oświadczył także minister finansów.

Polski Ład, w ramach którego będą wprowadzane zmiany podatkowe, to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.



6-8 mld zł kosztów

Kościński powiedział, że finanse państwa są w bardzo dobrym stanie, a rządowe działania pomogły podczas pandemii uratować wiele miejsc pracy. Jak przypomniał, recesja w Polsce była w ub. roku na poziomie 2,7 proc., podczas gdy unijna średnia była "ponad dwukrotnie większa". Kościński wskazał również, że w Polsce w ub. roku był jeden z najniższych w UE wskaźników bezrobocia.

