Wielkie firmy biorą w rachubę całkowite wstrzymanie produkcji

Jedynym wyjściem, by zapobiec rozpowszechnianiu się koronawirusa, może być całkowite ograniczenie przemieszczania się ludności. Dla wielu firm de facto oznaczałoby to wstrzymania produkcji. Są jednak i takie, które - z różnych powodów - nie mogłyby tego skrajnego rozwiązania wprowadzić co do joty. Dla nich "opcja zero" oznaczałaby gigantyczne problemy, stąd specjalne strategie, włącznie z pozostawieniem obsad szkieletowych.

Nawet automatyzacja produkcji nie pomoże, gdy spółki będą się musiały zmierzyć ze spadkiem popytu.

Niektóre firmy dopuszczają całkowite zatrzymanie produkcji, chciałyby mieć jednak czas, by móc się do tego przygotować.

Nawet bardzo duże restrykcje w poruszaniu się ludności w przypadku niektórych przedsiębiorstw i tak oznaczać będą potrzebę obecności przynajmniej części pracowników.