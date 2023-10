Wielkie pieniądze z Unii są na wyciągnięcie ręki. "Prezent" rządu PiS-u dla Tuska

Wielkie pieniądze z Unii Europejskiej mogą popłynąć do Polski znacznie szybciej i znacznie łatwiej, niż liczył przyszły rząd. Mowa o opiewających aż na 23 mld zł zaliczkach do KPO w ramach programu REPowerEU. Przyszły rząd może je otrzymać niemal od ręki – pisze Interia.pl.

REPowerEU to instrument finansowy powołany przez Unię Europejską do życia w 2022 roku. Jego celem jest ułatwienie krajom członkowskim walki ze skutkami kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie. Pieniądze z tego źródła trafiałyby więc na transformację energetyczną krajów Wspólnoty.

Kraje członkowskie mają okazję skorzystać z REPowerEU dzięki możliwości dopisania do swojego Krajowego Planu Odbudowy (KPO) rozdziału dotyczącego tego właśnie instrumentu. Wszystko w ramach przysługującej unijnym krajom możliwości rewizji złożonych KPO i to niezależnie od tego, czy dane państwo już otrzymuje środki z tzw. Funduszu Odbudowy, czy jeszcze nie. Rewizja może dotyczyć szerokiego wachlarza kwestii - m.in. korekty daty realizacji poszczególnych etapów inwestycji czy aktualizacji wycen projektów – wyjaśnia Interia.pl.

W przypadku Polski rozdział związany z REPowerEU przewiduje inwestycje na łączną sumę 25,75 mld euro (po obecnym kursie euro to 114,85 mld zł). 20 proc. tej kwoty to ok. 23 mld zł.

Jednak Komisja Europejska bardzo surowo oceniła wniosek rewizyjny złożony przez polski rząd 31 sierpnia. Brukselscy urzędnicy mają wobec niego wiele zastrzeżeń. Wśród nich znajdziemy m.in. niedokładne kosztorysy, plan transferowania środków unijnych do funduszy celowych, a nie ostatecznych beneficjentów, czy wnioskowanie o pieniądze na istniejące już wcześniej projekty i inwestycje – przypomina Interia.

Jeśli jednak nowy polski rząd - jak zauważa Interia - poprawi zrewidowaną wersję KPO i przedłoży ją Komisji Europejskiej, a ta nie będzie mieć do niej zastrzeżeń i Rada Unii Europejskiej ją przyjmie, to Polska otrzyma 23 mld zł zaliczek. To zaś - jak dowodzi Interia - zostanie zaliczone na poczet sukcesów nowego rządu.