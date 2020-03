Wielkie pompowanie. Setki miliardów na ratunek gospodarce

Kolejne rządy uruchamiają pakiety antykryzysowe usiłując potężnymi impulsami podtrzymać swoje gospodarki przy życiu. Narzędzia wszędzie są podobne, ale skala programów w przypadku najbogatszych państw bije wszelkie rekordy. Teraz jest właściwy czas na rozdawnictwo. Do poluzowania wszelkich finansowych gorsetów i puszczenia hamulców namawiają nawet liberalni ekonomiści. Alternatywy nie ma. Niehamowana recesja wpędziłaby państwowe finanse w katastrofalne kłopoty. Zadłużanie to cena, którą rządzący są skłonni zapłacić.

Niemcy

Francja

Wielka Brytania

Hiszpania

Włochy

Kanada

Węgry

Pensja od państwa

Równanie z samymi niewiadomymi

Niemiecki rząd zapowiedział pakiet o wartości 750 mld euro, który zakłada m.in. udzielanie gwarancji przedsiębiorstwom, które będą zmagać się z problemem płynności finansowej oraz dokapitalizowanie spółek środkami z budżetu państwa. Na ten cel utworzono Fundusz Stabilizacji Gospodarczej o wartości 600 mld euro dla największych firm zatrudniających ponad 250 osób.Rząd będzie również wypłacał wsparcie pomostowe i pokrywał 60 proc. kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków z powodu epidemii (na marginesie – ten mechanizm, tzw. Kurzarbeit, Niemcy zastosowali z powodzeniem już podczas kryzysu 2009. Wówczas, jak się szacuje, pomógł ocalić 200 tys. miejsc pracy).Firmy będą mogły korzystać z linii kredytowej 100 mld euro w państwowym banku rozwoju KfW, ale przewidziane są również bezzwrotne instrumenty. 50 mld euro przeznaczono dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych na dotacje i nieoprocentowane pożyczki. Małe firmy - do 10 pracowników - będą mogły liczyć na kwoty 9-15 tys. euro.Niemiecki pakiet obejmuje również pomoc dla szpitali m.in. do 50 tys. euro na tworzenie nowych miejsc na oddziałach intensywnej terapii i dodatek w wysokości 50 euro na każdego obsługiwanego pacjenta, który obowiązywać będzie od 1 kwietnia.Różne inicjatywy podejmują również poszczególne landy – w tym dotyczące pracowników z Polski. Np. Meklemburgia Pomorze Przednie tym Polakom, którzy zostaną w czasie pandemii w Niemczech i będą nadal pracować (a wielu z nich pracuje w placówkach służby zdrowia), wpłacą po 65 euro dziennie, a jeśli są z bliskimi, to także po 20 euro na każdego członka rodziny.W tym kraju rząd uruchomi 45 miliardów euro w ramach środków kryzysowych dla krajowych firm. To jednak nie będzie najczęściej żywa gotówka – na tę kwotę składają się bowiem odroczenia płatności podatkowych (lub wręcz anulowanie dla firm zagrożonych upadłością).Francuski pakiet antykryzysowy składa się z trzech filarów: kredytów, bezpośredniego wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwości wysyłania pracowników na częściowe bezrobocie, które będzie współfinansowane przez państwo.Pracownicy nie będą zwolnieni i otrzymają 70 proc. wynagrodzenia brutto. Państwo będzie finansowało to świadczenie do 4,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy z wynagrodzeniem minimalnym lub niższym otrzymają 100 proc. uposażenia.Osoby pracujące na legalnych umowach świadczące usługi w domach (sprzątaczki, opiekunki, fryzjerzy, kosmetyczki itd.) otrzymają rekompensatę do 80 proc. wynagrodzenia.Francuski pakiet wprowadza również zmiany w kodeksie pracy zezwalając firmom działającym w niektórych sektorach, aby pod pewnymi warunkami odstąpiły od prawa pracy, wprowadzając 60-godzinny tydzień pracy. Pracodawcy będą również mogli modyfikować plany urlopowe swoich pracowników.Brytyjski rząd ogłosił nadzwyczajny pakiet pomocowy o wartości 330 miliardów funtów (czyli 15 proc. brytyjskiego PKB). Środki będą przeznaczone na kredyty dla firm, pomoc dla sektora lotniczego oraz hotelarsko-gastronomicznego, wakacje podatkowe dla firm oraz wsparcie dla małych przedsiębiorstw, które nie miały ubezpieczenia.W ramach pakietu małe firmy będą mogły liczyć na dotacje od 10 tys. do 25 tys. funtów. Kredytodawcy zaoferują trzymiesięczną przerwę w spłacaniu kredytów hipotecznych tym, którzy mają trudności finansowe.Brytyjscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć również na zawieszenie lokalnych podatków, np. od nieruchomości, na przynajmniej rok oraz na nieoprocentowane pożyczki na 12 miesięcy.Pakiet przewiduje również odroczenie płatności podatku VAT na 3 miesiące. Rząd zobowiązał się również do pokrycia 80 proc. kosztów wynagrodzenia pracowników, jeśli ci nie zostaną zwolnieni. Wstępnie przez trzy miesiące z możliwością przedłużenia.Hiszpański rząd zapowiedział pakiet antykryzysowy o rekordowej w historii tego kraju wartości 200 mld euro. Podobnie jak w większości tego typu pakietów bezpośrednie wydatki stanowią w nim mniejszość – to przede wszystkim instrumenty dłużne i gwarancyjne.Program przewiduje m.in. niskooprocentowane kredyty dla przedsiębiorstw poszkodowanych przez epidemię, zawieszanie obowiązku spłaty kredytów hipotecznych przez osoby, które nie są w stanie zwrócić pożyczki z powodu utraty pracy lub innych negatywnych skutków sytuacji nadzwyczajnej; będzie ono obowiązywać do czasu ustania epidemii w Hiszpanii. Społeczna strona hiszpańskiego pakietu to wsparcie dla rodzin najbardziej dotkniętych kryzysem, zapewnienie ciągłości świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz niezdolnych do pracy,Państwo wzięło na siebie wypłaty 70 procent wynagrodzenia brutto pracownikom przez cztery pierwsze miesiące pandemii. Przewidziano również zawieszenie składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców tak, aby uniknąć zwalniania pracowników i zapewnić firmom płynność finansową.Pakiet zakłada również zwiększenie wydatków na działania wspierające cyfryzację i rozwój technologii umożliwiających zdalną pracę oraz na badania naukowe w zakresie poszukiwania szczepionki na koronawirusa.Stosunkowo skromny – biorąc pod uwagę skalę problemów, z jakimi zmaga się ten kraj – pakiet przygotowały Włochy. Prezydent Włoch Sergio Mattarella w nocy z 17 na 18 marca podpisał dekret "Cura Italia" o przeznaczeniu 25 miliardów euro na wsparcie służby zdrowia oraz firm i pracowników.Przewiduje on m.in. rekompensatę za marzec dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników sezonowych z sektora turystyki w wysokości 600 euro, odroczenie lub zawieszenie płatności podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla firm z obrotami poniżej 2 mln euro rocznie.Rodzice dzieci poniżej 12 roku życia mają prawo do 15-dniowego urlopu rodzicielskiego lub voucheru w wysokości 600 euro na zatrudnienie opiekunki.500 mln euro ma zostać przeznaczone na wsparcie sektora lotniczego, zaś 85 mln euro na zdalne nauczanie.Wcześniej włoski rząd przyjął już pakiet opiewający na 7,5 mld euro.Parlament Kanady przyjął w ubiegłym tygodniu pakiet pomocowy wart 82 mld dolarów kanadyjskich w związku z koronawirusem. Dla tych, którzy stracili pracę z powodu koronawirusa, przewidziano 2 tys. dolarów kanadyjskich miesięcznie przez cztery miesiące. Zawieszone będą spłaty kredytów studenckich. Będzie wsparcie dla banków i osób z kredytami hipotecznymi.Węgierskie władze zdecydowały, że do końca bieżącego roku ani osoby prywatne, ani firmy nie będą musiały spłacać kredytów. Z kolei kredyty konsumpcyjne dla osób prywatnych zaciągnięte od jutra mogą mieć maksymalne RRSO na poziomie 5 procent.Branże hotelarska, rozrywkowa, sportowa, kulturalna i związana z transportem pasażerskim w ogóle nie muszą płacić składek. Natomiast pozostałe branże zostały zwolnione ze składki emerytalnej. Z kolei składka zdrowotna została ograniczona do minimum.W wielu krajach państwa wzięły na siebie wypłatę znacznej części wynagrodzenia, by uniknąć zwolnień. Dania w celu ochrony zwykłych pracowników zamierza pokrywać 75 procent wynagrodzeń.Ograniczeniem jest kwota 26 tysięcy koron (15,9 tys. zł) miesięcznie.Także czeski rząd zaproponował, że dopłaci od 50 do 80 procent wysokości wynagrodzeń pracowników. Państwo dopłaci aż 80 procent do zarobków tych pracowników, których firmy nie mogą normalnie funkcjonować, bo przynajmniej 30 procent załogi znalazło się na kwarantannie lub pod opieką medyczną, lub musiały ograniczyć produkcję z powodu braku surowców.Szwedzka minister finansów Magdalena Andersson zapowiedziała, że rząd przez dwa najbliższe miesiące pokryje koszty pensji osób, które przebywają na zwolnieniach lekarskich. Państwowa subwencja będzie również możliwa dla pracodawców w przypadku skrócenia zatrudnionym czasu pracy o 40 procent.To tylko kilka przykładów, które ukazują jednak bezprecedensową skalę zjawiska – rządy wpompują w globalną gospodarkę biliony dolarów czy euro. A wiele wskazuje na to, że to dopiero początek. Nikt bowiem nie wie, jak długo potrwa epidemia (i związane z nią ograniczenia), a co za tym idzie, jak długo państwa będą musiały subsydiować biznes.Z pewnością ujrzymy kolejne odsłony pakietów antykryzysowych. Wkraczamy bowiem w świat, w którym poziom długu publicznego nie jest już głównym wyznacznikiem gospodarczej kondycji kraju. Przynajmniej na razie. Jeśli dziś się państwa nie zadłużą, by podtrzymać gospodarkę, to w przyszłości i tak będę miały długi (bo gospodarka upadnie, a wydatki państwa pozostaną – na zasiłki, ale i na armię czy policję), bez szansy wyjścia z nich.