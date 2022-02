Wielkopolska: Enea Operator: jeszcze ok. 17 tys. odbiorców bez dostępu do prądu

Około 17 tys. odbiorców w Wielkopolsce pozostaje bez dostępu do energii elektrycznej po sobotnich awariach wywołanych przez orkan Eunice – poinformował w niedzielę PAP Mateusz Gościniak ze spółki Enea Operator. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy regionu.

W sobotę, w szczytowym momencie, bez prądu było ok. 170 tys. odbiorców obsługiwanych przez spółkę. Wieczorem udało się ograniczyć tę liczbę do ok. 30 tys.

Mateusz Gościniak przyznał, że najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Piły. Bez prądu pozostaje tam ok. 8 tys. odbiorców. Wyjaśnił, że przywracanie prądu potrwa tam najdłużej ze względu na zniszczenia poczynione w sobotę przez wiatr. Na razie nie wiadomo, kiedy wszystkie awarie zostaną usunięte.

Strażacy w regionie przez całą sobotę odebrali ponad 3,3 tys. zgłoszeń o zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Poznania i okolicznych gmin oraz powiatów północnej części regionu. W zdarzeniach związanych z silnym wiatrem zginęła jedna osoba - w sobotę rano na drodze krajowej nr 11 w Babim Dworze w powiecie złotowskim na jadący samochód spadło drzewo.

