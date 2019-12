Wielkopolska: Radni sejmiku przyjęli budżet na 2020 r.; ponad 50 proc. wydatków na inwestycje

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął w piątek budżet na rok 2020. Jak podkreślił marszałek województwa Marek Woźniak, „na inwestycje przeznaczamy ponad 50 proc., co sprawia że jest to najbardziej proinwestycyjny budżet w historii naszego samorządu”.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 - po autopoprawkach - to dochody w wysokości ponad 1,9 miliarda złotych, zaś wydatki kształtować się będą na poziomie 2,1 miliarda złotych. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na drogi - 360,3 mln zł, ochronę zdrowia - 349,9 mln zł oraz pasażerskie przewozy kolejowe - 205,2 mln zł.

"Na inwestycje przeznaczamy ponad 50 proc., co sprawia że jest to najbardziej proinwestycyjny budżet w historii naszego samorządu. Będzie to także budżet proobywatelski i prospołeczny, bo konsekwentnie wspieramy sektor NGO. To budżet, którego wypracowanie wymagało od nas naprawdę solidnej pracy i odpowiedzialności" - podkreślił w piątek marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Urząd marszałkowski podał, że w 2020 roku wydatki majątkowe wzrosną o 29,2 proc., w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2019 roku. Najwięcej funduszy województwo przeznaczy na rozwój infrastruktury drogowej, w tym m.in. na budowę obwodnic Gostynia i Wronek, rozbudowę drogi wojewódzkiej 190 w okolicach Krajenki, rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa, a także budowę mostu przez Wartę w Rogalinku.

Wśród wydatków bieżących dominować będą dofinasowania dla przewozów pasażerskich i Poznańskiej Kolej Metropolitalnej (221 mln zł) oraz dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (121,7 mln zł).

"217,6 mln zł w przyszłym roku przeznaczonych zostanie na prace związane z budową Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (...) zaplanowane na lata 2018 -2021 prace przebiegają zgodnie z planem, a łącznie są warte 426,8 mln zł. Pozostałe ważniejsze inwestycje z zakresu ochrony zdrowia dotyczą Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie, czy Wojewódzkich Szpitali Zespolonych w Kaliszu i Koninie" - wskazał urząd marszałkowski.

Wśród wydatków majątkowych w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego - wartych 34,8 mln zł - zaplanowano m.in. adaptację budynków przy ul. Taczaka w Poznaniu na potrzeby Polskiego Teatru Tańca, rozbudowę i przebudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Domu Kultury Oskard, Modernizację Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oraz przebudowę i modernizację budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Zmodernizowana zostanie także scena główna Teatru Wielkiego w Poznaniu.

W budżecie zapisano również środki na pilotażowy program in vitro w regionie oraz prace związane z powstaniem przestrzeni roboczo zwanej "Centrum Muzyki", czyli siedziby Filharmonii Poznańskiej.

Budżet zamknie się deficytem w wysokości 197mln zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji oraz poprzez zaciągnięcie kredytu i pożyczek.

Zaproponowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego budżet został przyjęty przez radnych podczas piątkowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; 25 głosów było za, 11 wstrzymujących.

Projekt jeszcze przed sesją krytykował opozycyjny PiS. Jak powiedział PAP szef klubu radnych PiS Zbigniew Czerwiński, "sztuka tworzenia budżetu to sztuka równomiernego rozkładania rozczarowań. Niestety w tym budżecie te rozczarowania są rozłożone nierównomiernie".

"Dwa regiony wielkopolskie: północny i wschodni po wstąpieniu do UE osłabiły swoją pozycję w rankingu ogólnopolskim i wielkopolskim. Jednym z podstawowych kryteriów związanych z jakością życia w danym obszarze jest dostęp do dóbr kultury. W tym zakresie w regionie północnym wydajemy 2,5 proc. środków przeznaczonych w regionie na kulturę, w regionie konińskim - 5 proc." - powiedział.

Radny skrytykował też m.in. pomysł "wchodzenia przez zarząd województwa w spory ideowe", wprowadzając zapisy dotyczące finansowania in vitro.