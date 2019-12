Wielkopolska: Rozprzestrzenienie się ASF byłoby dramatem nie tylko dla regionu

Rozprzestrzenienie się ASF byłoby dramatem, nie tylko dla gospodarki Wielkopolski – powiedział PAP wicedyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Zbigniew Król. Dodał, że co trzecia świnia jest hodowana w regionie.

W czwartek Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował, że potwierdzono pierwszy przypadek dzika padłego z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF) w woj. wielkopolskim. Wirus ASF wykryto u zwierzęcia znalezionego w okolicach miejscowości Kębłowo w pow. wolsztyńskim.

Jak przypomniał Król, pogłowie świń w regionie może liczyć około 3,5 mln sztuk. Podkreślił, że w Wielkopolsce nie ma ogniska ASF w hodowli świń. "Gdyby doszło do eskalacji, to byłby dramat, który może się przełożyć nie tylko na produkcję trzody chlewnej, ale również na całą gospodarkę regionu i na gospodarkę kraju" - powiedział.

Według Króla, jeżeli rolnicy zachowają szczególną ostrożność, czyli zadbają o bioasekurację, o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, to uda się powstrzymać rozprzestrzenianie się ASF w województwie.

Dodał, że liczy na samodyscyplinę wielkopolskich rolników, bo wirus jest łatwo przenoszony i bardzo żywotny. Wskazał, że jego źródłem są dziki. "Ale przeważnie przenosi go człowiek, np. na butach. Wystarczy wyprawa do lasu i potem wejście do chlewni i może być gotowe nieszczęście" - zaznaczył Król. W jego ocenie można temu zapobiec, czyli należy np. rozłożyć w gospodarstwie maty ze środkami dezynfekującymi, zamykać drzwi do budynków gospodarskich, ogrodzić obejście, żeby nie było kontaktu zwierząt hodowanych ze zwierzętami dziko żyjącymi, ale też nie wpuszczać obcych osób do pomieszczeń hodowlanych.

Król podkreślił, że sytuacja na rynkach globalnych sprzyja hodowli trzody chlewnej. "Paradoksalnie sytuacja na światowych rynkach wygląda tak, że brakuje trzody chlewnej. Między innymi jest to związane z ASF. Według doniesień, w Chinach brakuje świń, bo tam przez pomór usunięto 40-50 proc. trzody chlewnej. Rynek jest tak chłonny, że przyjmie każdą liczbę świń, stąd też w ostatnich czasach cena jest dobra" - powiedział.

Król wątpi, by ewentualne rozprzestrzenianie się ASF w Polsce wykorzystali zagraniczni eksporterzy wieprzowiny, np. z Danii. "Ubytek produkcji trzody chlewnej w Chinach jest tak duży, że pewnie cała produkcja europejska nie zdoła pokryć tego zapotrzebowania. Myślę, że tutaj takiego zagrożenia nie ma" - powiedział.

Wartość produkcji wieprzowiny w Polsce wynosi 20 mld zł rocznie.

Wirus ASF pojawił się w Polsce w połowie lutego 2014 roku.