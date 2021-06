Wielkopolskie: 1 mln zł dofinansowania z UE na przebudowę Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu

Ośrodek Kultury Strzelnica w Wieleniu (wielkopolskie) przejdzie gruntowny remont. Renowacja dotyczyć będzie także parku otaczającego obiekt. Koszt całego przedsięwzięcia to 1,5 mln zł, z czego 1 mln zł pochodzić będzie z unijnego dofinansowania.

Umowę dotyczącą dofinansowania projektu podpisał w środę marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z burmistrz Elżbietą Rybarczyk.

Dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) zostało przyznane na realizację projektu związanego z przebudową Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu. Obiekt przejdzie gruntowny remont, obejmujący m.in. termomodernizację budynku.

Renowacja dotyczyć będzie także parku otaczającego obiekt, gdzie mieszkańcy i odwiedzający to miejsce goście będą mogli spędzać czas wolny. Powstanie również Szlak Pereł Ziemi Wieleńskiej, na którym zafunkcjonują tablice informacyjne, zlokalizowane przy ważniejszych zabytkach na terenie całej Gminy Wieleń. W ramach projektu zaplanowano także zakup mobilnej estrady do wykorzystania podczas plenerowych imprez kulturalnych. Koszt całego przedsięwzięcia to 1,5 mln zł, z czego 1 mln zł pochodzić będzie z unijnego dofinansowania.

"Zainteresowanie konkursem z obszaru dziedzictwa kulturowego i naturalnego było o wiele większe niż się spodziewaliśmy. Kultura jest ważnym elementem rozwoju, dlatego uznaliśmy, że trzeba zrobić wszystko, aby znaleźć środki, by wszystkie dobrze ocenione projekty miały szansę realizacji" - podkreślił marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Dodał, że "choć z punktu finansowego umowa, którą dziś podpisujemy, nie jest duża, to trudno nie docenić znaczenia tego projektu dla społeczności lokalnej".

"Cieszę się, że to miejsce zyska zarówno niezbędne elementy zabezpieczające materię obiektu, ale także pozwalające na nadanie mu nowych funkcji, związanych z aktywnością zewnętrzną" - wskazał Woźniak.

Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk podkreśliła, że przedsięwzięcie doskonale wpisuje się też w projekt rewitalizacji miasta, który Gmina Wieleń rozpoczęła w 2019 roku. Samorząd gminny przystąpił wówczas do konkursu, związanego z obszarem rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych oraz powojskowych. Zarząd Województwa wysoko ocenił ten projekt i przyznał na jego realizację ponad 16,5 mln zł unijnego dofinansowania z WRPO 2014+ .

Burmistrz zwróciła uwagę, że zakres przedsięwzięć, wpisujących się w ten projekt, jest bardzo szeroki - Bulwary Nadnoteckie, Centrum Multimedialne - Mediateka czy Przystanek Edukacja, to miejsca, które sprzyjają pobudzaniu aktywności społecznej mieszkańców, wykorzystaniu potencjału turystycznego do rozwoju gospodarczego gminy, zwiększeniu dostępu do oferty spędzania czasu wolnego - również przez mniej zamożnych mieszkańców - czy poprawie dostępu do kultury. Gmina planuje zakończyć ten projekt w kwietniu 2022 roku.

Rybarczyk wskazała również, że samorząd gminny, pozyskując zewnętrzne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w tym także środki unijne z WRPO 2014+ oraz PROW 2014-2020, ma na swoim koncie szereg zrealizowanych inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców. Wskazała m.in. niedawno zakończoną rozbudowę drogi wojewódzkiej od Huty Szklanej do drogi krajowej 22 (64 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+), budowę żłobka w Wieleniu, przebudowę Sali Wiejskiej we Wrzeszczynie i Folsztynie, budowę sieci wodociągowej dla wsi Hamrzysko i Biała, przebudowę dróg dojazdowych do pól Marianowo - Herbutowo, przebudowę targowiska miejskiego w Wieleniu czy utworzenie Centrum Aktywności w sercu Puszczy Noteckiej.

