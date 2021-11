Wielkopolskie: 100 mln zł z obligacji przychodowych BGK dla MPWiK w Lesznie

BGK przeprowadzi emisję obligacji przychodowych do 100 mln zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie (Wielkopolskie). Dzięki pozyskanym środkom MPWiK m.in. zmodernizuje i rozbuduje oczyszczalnię ścieków w Henrykowie.

Jak poinformowano w przesłanym PAP w poniedziałek komunikacie, Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadzi emisję obligacji przychodowych do 100 mln zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie. Środki te mają pozwolić spółce na realizacje strategicznych inwestycji, w tym modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Henrykowie oraz modernizację systemu wodociągowego w Gminie Lipno. Jak wskazano, "inwestycje te zapewnią na kolejne kilkadziesiąt lat bezpieczeństwo odbioru ścieków i dostaw wody oraz wyraźnie ograniczą bieżące koszty eksploatacyjne, znacznie poprawiając między innymi efektywność energetyczną".

W komunikacie podkreślono, że z szacunków wynika, iż w tym dziesięcioleciu Europa będzie potrzebować dodatkowych 130 mld euro na osiągnięcie celów środowiskowych, niezwiązanych z energetyką. Podano, że planowane przez leszczyńskie wodociągi inwestycje wpisują się w te cele, ograniczając wpływ spółki na środowisko.

Jak wskazał dyrektor wielkopolskiego Regionu BGK Krzysztof Antczak, "aby pomóc w realizacji inwestycji, przeprowadzimy dla MPWiK w Lesznie emisję obligacji przychodowych. To bardzo specjalistyczne finansowanie, korzystne dla samorządów oraz spółek komunalnych, ponieważ umożliwia sfinansowanie projektów wymagających dużego nakładu środków".

"Mamy dużą wiedzę i doświadczenie w tym temacie, jesteśmy liderem w stosowaniu tego instrumentu i efektywnie wspieramy naszych klientów w takich emisjach. Zastosowanie wspomnianego rozwiązania odpowiada na obecne potrzeby rynku. Widzimy konieczność stymulacji oferty dla samorządów i ich spółek komunalnych oraz zapewnienia stabilizacji rynku. Poprzez obligacje przychodowe możemy pomóc samorządom realizować ich inwestycje, podnosić jakość życia mieszkańców, a tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego" - dodał.

BGK przypomniał, że do 2020 roku zapewnił samorządom finansowanie z emisji obligacji przychodowych 14 razy. Były to cztery emisje samorządów o wartości 160 mln zł (pierwsza w Polsce taka emisja dla Miasta Lublin) oraz dziesięć emisji spółek komunalnych o wartości ok. 200 mln zł.

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie Rafał Zalesiński zaznaczył, że "w Spółce od zawsze inwestycyjnie sporo się działo i wiele zadań jest jeszcze do wykonania, ale najbliższe lata to czas ogromnych strategicznych inwestycji, które mocno nas rozwiną technologicznie. Niemniej bez efektywnego finansowania moglibyśmy tylko o tym marzyć".

"Czas nas nagli, a programów w zakresie dotacji z nowej perspektywy finansowej UE jak na razie brak. Ostatnie miesiące i tygodnie przebiegały więc na intensywnych negocjacjach dotyczących uzyskania najlepszych warunków do sfinansowania tych inwestycji. Udało się i 22 listopada tego roku podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w zakresie emisji obligacji przychodowych sięgających aż 100 mln zł" - dodał.

Zalesiński wskazał, że spółka przeznaczy pozyskane środki na finansowanie i refinansowanie kosztów inwestycji, które są zatwierdzane przez radnych miasta Leszna oraz rady gmin w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności finansowanie takich zadań jak: kompleksowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla całej aglomeracji leszczyńskiej oraz modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Lipno, w tym wykorzystanie nowych zasobów wodnych i budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w Lipnie. Dodał, że na emisji obligacji przychodowych skorzystają mieszkańcy aglomeracji leszczyńskiej, na którą składają się: Miasto Leszno, Gmina Lipno i Gmina Święciechowa. Łącznie spółka obsługuje ponad 80 tys. mieszkańców.

