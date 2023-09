Wielkopolskie: 12 mln euro na rozwój Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Sześć samorządów z Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisało w piątek porozumienie z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem w sprawie wsparcia rozwoju tej części regionu kwotą 12 mln euro.

Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest dysponentem środków z programu.

Najwięcej pieniędzy, prawie 6 mln euro, samorządy z Leszna i okolic planują wydać na projekty wspierające mobilność miejską, m.in. zakupy nowych autobusów zero- lub niskoemisyjnych oraz budowę ścieżek rowerowych. Prawie 3 mln euro pójdzie na zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Zrealizują też projekty rozwijające e-usługi w administracji publicznej.

Samorządowcy zdecydowali też, że będą chcieli wspierać edukację przedszkolną oraz kształcenie zawodowe. Będą inwestycje w dobre usługi społeczne i zdrowotne, wsparcie pracowników i pracodawców, jak również działania służące integracji i aktywizacji społecznej. Łącznie na komponent społeczny planuje się wydać prawie 1,5 mln euro.

W poprzedniej perspektywie z zarządzanego przez władze regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla miasta Leszna, powiatu leszczyńskiego oraz gmin położonych wokół Leszna: Lipna, Święciechowy, Osiecznej i Rydzyny trafiło prawie 19 mln euro unijnego dofinansowania.

Dzięki tym środkom przeprowadzono takie inwestycje, jak rewitalizacja miejskiej biblioteki w Lesznie, budowa przedszkola w Święciechowie, stworzenie oferty dla seniorów, utworzenie miejsc opieki dla najmłodszych w żłobkach i rozwój transportu niskoemisyjnego.

"Po dobrych doświadczeniach z perspektywy 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował się nie tylko kontynuować ten model współpracy samorządów, ale nadał mu rangę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jego formuła zakłada realizację projektów, których efekty wykraczają poza obszar pojedynczej gminy" - powiedział w piątek marszałek Marek Woźniak.

Podkreślił, że ambicją samorządów jest optymalne wykorzystanie funduszy.

"Chcemy dobrze wydać te pieniądze, inwestując je w kluczowe dziedziny: ochronę klimatu, odnawialne źródła energii, mobilność miejską, transport zeroemisyjny" - dodał marszałek.

Oprócz obszaru miejskiego Leszna, ZIT-y będą także w Pile, Koninie, Gnieźnie, Kole i Turku. Utrzymane zostaną dotychczasowe ZIT-y działające w perspektywie 2014-2020 na terenie aglomeracji poznańskiej i kalisko - ostrowskiej.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował, że większość środków unijnych będzie dystrybuowana za pośrednictwem konkursów.

"Skrócą się procedury związane z wyborem najlepszych wniosków. Na poziomie leszczyńskiego ZIT-u będą opracowywane kryteria wyboru projektów w poszczególnych konkursach, a potem dokonana zostanie wstępna selekcja najlepszych wniosków. Ocena formalna i merytoryczna oraz wybór do dofinansowania odbędzie się na poziomie instytucji zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski" - podał UMWW.

Gminy aplikujące w konkursach z puli ZIT będą musiały zwrócić uwagę na zintegrowany charakter projektów; muszą to być projekty partnerskie i cechować je powinien wspólny efekt, oznaczający np. ponadgminne korzystanie z nowej infrastruktury, lub, w przypadku projektów adresowanych bezpośrednio do mieszkańców, objęcie wsparciem uczestników, z co najmniej dwóch samorządów obszaru funkcjonalnego.