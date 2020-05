Wielkopolskie: 16 zadań w ramach rządowego programu uruchamiania i modernizacji przystanków kolejowych

16 zadań na terenie Wielkopolski ma zostać zrealizowanych w ramach rządowego programu uruchamiania i modernizacji przystanków kolejowych. Realizacja tzw. programu przystankowego jest zaplanowana do 2025 roku.

Budowę 200 przystanków kolejowych w całym kraju w ciągu pięciu lat zapowiedzieli kilka dni temu prezydent Andrzej Duda i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przystanki mają ułatwić korzystanie z transportu kolejowego i wymazać tzw. białe plamy komunikacyjne. Na realizację programu przewidziano kwotę 1 mld zł.

W poniedziałek poseł PiS Bartłomiej Wróblewski powiedział PAP, że w ramach programu zakładającego budowę, odbudowę lub modernizację przystanków kolejowych, w Wielkopolsce przewidziano do realizacji 16 zadań; m.in. w Pile, Wyrzysku, Poznaniu, Słupcy, Golinie i Krotoszynie.

"Ten program wpisuje się w działania Prawa i Sprawiedliwości w walce z wykluczeniem komunikacyjnym. Przez pierwsze 25 lat właściwie, od 1989 roku, można mówić o regresie, jeśli chodzi o komunikację kolejową, a na pewno dotyczy to pierwszych dwóch dekad" - podkreślił.

Dodał, że lista 16 lokalizacji w Wielkopolsce, to "lista propozycji, które muszą zostać zaakceptowane oczywiście przez władze samorządowe, które odpowiadają za organizację transportu, ale zakładamy, że zdecydowana większość tych lokalizacji zostanie zatwierdzona i będzie zainteresowanie ze strony władz samorządowych" - mówił.

"Gdyby były jeszcze jakieś propozycje ze strony samorządów, to nie może wykluczyć, że one także zostaną uwzględnione, że ta lista zostanie rozszerzona" - dodał.

Wróblewski zaznaczył, że część z 16 wskazanych przystanków kolejowych wymaga pilnej modernizacji, bądź ich wybudowania. "To jest ważne, bo jeśli chcemy rozwijać transport kolejowy, to musimy też mieć odpowiednią infrastrukturę dla podróżnych; bo to nie tylko miejsca, gdzie zatrzymuje się pociąg, ale muszą tam być także odpowiednie chodniki, miejsca, gdzie można np. zostawić samochód czy rower. Jest kilka elementów, które składają się na tę oczekiwaną przez społeczeństwo jakość połączeń" - podkreślił.

Ministerstwo infrastruktury informując o programie wskazało, że dzięki programowi budowy 200 przystanków podróż pociągiem stanie się powszechniejsza, a regionów wykluczonych komunikacyjnie będzie zdecydowanie mniej. Warunkiem realizacji inwestycji ma być deklaracja regionalnego organizatora przewozów o korzystaniu z wybudowanej infrastruktury. Program umożliwić ma także niedużym polskim firmom budowlanym start w postępowaniach przetargowych - dzięki temu ma wpisać się m.in. w proces "odmrażania" polskiej gospodarki.