Wielkopolskie: 2,6 mln zł rządowego wsparcia na budowę Leszczyńskiego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

Symboliczną promesę o wartości 2,6 mln zł na budowę Leszczyńskiego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przekazała w poniedziałek na ręce prezydenta Leszna minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Osoby z niepełnosprawnościami, mające trudności lokalowo-bytowe, będą miały zapewnione miejsce do życia i to miejsce zbliżone do warunków domowych. To świetny sposób na ich integrację i powrót do społeczeństwa" - podkreśliła cytowana w komunikacie minister Maląg.

Leszczyńskie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie placówką, w której pomoc znajdzie jednocześnie 20 osób z niepełnosprawnościami. Centrum znajdować się będzie w leszczyńskiej kamienicy, przy ul. Lipowej 9.

Jak tłumaczyła Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta Leszna, obiekt o powierzchni 425,83 m kw. zlokalizowany jest w centrum miasta. 6 osób korzystać będzie z pobytu całodobowego i zamieszka w pojedynczych pokojach z łazienkami oraz małymi aneksami kuchennymi znajdujących się na piętrach. 14 osób będzie korzystać z pobytu dziennego. Sale wspólne znajdować się będą na parterze. Każdy mieszkaniec COM będzie miał opracowany Indywidualny Plan Wsparcia, dostosowany do swoich potrzeb i możliwości.

Gbiorczyk zaznaczyła, że kadrę centrum będzie tworzyć zespół opiekunów i asystentów osób z niepełnosprawnościami, pracownik socjalny, psycholog, pielęgniarka, pracownik gospodarczy, pomoc kuchenna. Nad całością czuwać będzie kierownik.

Miasto szacuje, że wartość całkowita przebudowy istniejącej nieruchomości wyniesie ponad 3,5 mln zł brutto.

W poniedziałek minister Maląg odwiedziła także Koźmin Wielkopolski. Jak poinformowano na stronie resortu rodziny i polityki społecznej, Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Koźminie Wielkopolskim otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości ponad 2,04 mln zł. W placówce zostanie objętych opieką 15 osób w części dziennej oraz 5 osób w części mieszkań całodobowych. Osoby, do których kierowany jest program, otrzymają tu różnorodne wsparcie m.in. w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej oraz rozwijania kompetencji społecznych.

W Koźminie minister Maląg przekazała także młodzieży sprzęt komputerowy, zakupiony z programu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym". Koźmin Wielkopolski otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 351 tys. zł.

Minister Maląg przypomniała w poniedziałek, że całkowita suma przekazanych środków z Funduszu Solidarnościowego na utworzenie i utrzymanie Centrów opiekuńczo-mieszkalnych w Lesznie, Koźminie Wielkopolskim, Łęce Opatowskiej, w gminie Zagórów i Kaliszu wynosi łącznie ponad 11,7 mln zł.

