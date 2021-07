Wielkopolskie: 21 mln zł unijnego wsparcia dla samorządów na edukację i ekologiczny transport

Władze siedmiu wielkopolskich samorządów podpisały w czwartek umowy na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projektów dotyczących edukacji i ekologicznego transportu. Łączna wartość unijnego wsparcia wyniesie 21 mln zł.

Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poinformowało, że 21 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) otrzyma powiat wolsztyński oraz gminy: Kuślin, Czerwonak, Opalenica Swarzędz, Wolsztyn i Kostrzyn.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zaznaczył, że wiele projektów dotyczących kształcenia zawodowego i niskoemisyjnego transportu jest i będzie realizowanych dzięki oszczędnościom w innych obszarach WRPO.

"Jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to zadysponowaliśmy już 217 mln zł, a wartość projektów, które są obecnie w realizacji, to 272 mln zł. Projekty z obszaru transportu niskoemisyjnego warte są całkowicie 613 mln zł, natomiast dofinansowanie dla samorządów jest bliskie 450 mln zł. To duże wydatki. Uważamy, że są potrzebne Wielkopolsce. Cieszy nas fakt, że wiele samorządów zaangażowało się w budowę tej infrastruktury" - podkreślił.

Powiat wolsztyński realizuje projekt, który ma poprawić jakość kształcenia zawodowego poprzez rozbudowę i modernizację istniejących oraz utworzenie nowych pracowni, a także zakup sprzętu dydaktycznego w dwóch zespołach szkół. Inwestycja jest warta ponad 9,6 mln zł, a dofinansowanie unijne z WRPO to blisko 8,2 mln zł.

Gmina Kuślin za 6 mln zł chce wybudować mierzącą 6 km ścieżkę rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Samorząd otrzymał na to ponad 5 mln zł unijnego wsparcia.

Podpoznańska gmina Czerwonak na rozbudowę systemu dróg pieszo-rowerowych w miejscowości Owińska, wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę, wyda 18 mln zł, z czego blisko 4 mln zł to dofinansowanie z WRPO.

Z kolei w Opalenicy trwa budowa kolejnego etapu ścieżki rowerowej, która ma połączyć miasto z Grodziskiem Wielkopolskim. Trasa ma ułatwić połączenie z dworcem kolejowym w Opalenicy i głównym przystankiem autobusowym w mieście. Projekt ma wartość 1,38 mln zł, a dofinansowanie z WRPO sięga 1,155 mln zł.

Dofinansowanie do budowy ścieżek pieszo-rowerowych otrzymały także gminy: Swarzędz, Wolsztyn i Kostrzyn.

