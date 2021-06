Wielkopolskie: 22 mln zł dokapitalizowania dla spółki Sklejka Orzechowo

22 mln zł dokapitalizowania otrzymała w poniedziałek spółka z udziałem skarbu państwa Sklejka Orzechowo S.A. Dzięki wsparciu produkująca głównie sklejki i płyty stolarskie firma chce zainwestować m.in. w nowe maszyny i zwiększyć zatrudnienie.

Początki działającej w Orzechowie (pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie) fabryki produkującej sklejki i płyty stolarskie sięgają końca XIX w. Wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas podkreślił w czasie poniedziałkowego podpisania umowy z firmą, że dokapitalizowanie jej kwotą około 22 mln zł to "ważna chwila z punktu widzenia polskiej gospodarki".

"Państwowe spółki takie jak ta, fabryka sklejki w Orzechowie, stabilizują sytuację gospodarczą. Wiemy to bardzo dobrze, zwłaszcza w czasach pandemii. To jest jedyna spółka z udziałem skarbu państwa w tym sektorze. Pozostali producenci, jest ich siedmiu, to podmioty prywatne" - podkreślił.

Gryglas zaznaczył, że spółka z Orzechowa odgrywa "stabilizującą rolę na rynku", w którym ma ponad 5 proc. udziału. Przyznał, że liczy, iż w przyszłości firma zwiększy swój udział zwłaszcza w produkcji materiałów pokrytych wysoką marżą. "Wierzę, że pojęcie najlepszej, orzechowskiej deski podłogowej będzie przebojem kolejnego sezonu" - powiedział.

"Ten sektor jest bardzo istotny dla polskiej gospodarki, gdyż współpracuje z całym sektorem meblarskim" - zaznaczył wiceminister. Jak dodał, w ponad 125-letniej historii przedsiębiorstwa podejmowano próby jego prywatyzacji. "Całe szczęście nie skończyły się finalizacją i dzisiaj mamy ten jedyny zakład państwowy" - ocenił.

"Państwowy zakład nie musi oznaczać zakładu, który funkcjonuje gorzej, który jest na przegranej pozycji. My równie dobrze możemy walczyć o pozycję rynkową. Bardzo często powtarzam to wszystkim zarządom, radom nadzorczym, także pracownikom: mamy obowiązek dbałości o majątek państwowy bardziej niż o własny, bo to jest majątek Rzeczypospolitej" - podkreślił wiceminister.

Zaznaczył, że w ostatnich latach spółka z Orzechowa zrealizowała dzięki środkom własnym pierwszy element planu inwestycyjnego, czyli m.in. budowę nowej hali suszarni drewna. "To były wielkie jak na ten zakład inwestycje. One stanowiły duże obciążenie finansowe dla firmy. Wtedy postanowiłem, że musimy wraz KPRM, która odpowiada za program inwestycyjny, program dofinansowania, że musimy wesprzeć spółkę, bo drugiego etapu inwestycji sama nie byłaby w stanie wykonać" - powiedział.

Prezes zarządu spółki Sklejka Orzechowo S.A. Wojciech Miszkin zaznaczył, że w historii firmy przedsiębiorstwo nigdy nie zostało dokapitalizowane jako spółka skarbu państwa. "Zarabiała większe lub mniejsze pieniądze dla Skarbu Państwa, ale nigdy nie była przez właściciela dokapitalizowana" - podkreślił.

Miszkin opisał, że dzięki dokapitalizowaniu spółka zamierza zainwestować m.in. w ukończenie remontu i modernizacji ciągów technologicznych, które pozwolą firmie na produkcję płyt stolarskich w formacie 250 na 125 cm. Plany firmy obejmują kupno nowych maszyn produkcyjnych czy wymianę rębaka i korowarki, przez co w procesie produkcji mają zniknąć tzw. wąskie gardła.

Jak wskazał, w tym roku spółka odnotowuje wzrost wartości sprzedaży niektórych produktów sięgający do około 40 proc., a w porównaniu do okresu sprzed pandemii - około 18-20 proc.

"Chcemy powrócić trochę do korzeni. Tzn. chcemy powrócić do produkcji asortymentu, który kiedyś był przez spółkę produkowany i był tak naprawdę kultowym produktem tej spółki - to była podłoga orzechowska" - powiedział.

Miszkin przekazał, że obecnie spółka Sklejka Orzechowo zatrudnia 284 osoby. W przeszłości zatrudnienie w firmie sięgało 2 tys. osób. Jak wyjaśnił prezes spółki dzięki dokapitalizowaniu i przeprowadzeniu inwestycji na przełomie 2022 i 2023 roku firma może zatrudnić 60 nowych pracowników.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl