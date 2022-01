Wielkopolskie: 24 stycznia strajk generalny w firmie Solaris Bus & Coach

24 stycznia odbędzie się strajk generalny w firmie Solaris Bus & Coach - poinformowały działające w firmie zakładowe organizacje związkowe. O strajku zdecydowali pracownicy podczas referendum strajkowego.

Zdaniem spółki z podpoznańskiego Bolechowa (Wielkopolskie), strona związkowa na każdym etapie negocjacji "wykazywała pozorowaną chęć rozmów", zaś strajk może wpłynąć negatywnie na działanie przedsiębiorstwa.

Organizacja międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" oraz organizacja międzyzakładowa "OPZZ Konfederacja Pracy" podały, że w referendum zagłosowało 51,7 proc. uprawnionych, za przeprowadzeniem strajku generalnego opowiedziało się 92,7 proc. głosujących.

"To jednoznaczny i miażdżący wynik. Daje nam to silny mandat do dalszych działań. W związku z tym, z uwagi na niespełnienie żądania dotyczącego wzrostu wynagrodzenia pracowników Solaris Bus & Coach oraz wynik referendum strajkowego, w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz. 6:00 rozpocznie się strajk generalny pracowników spółki, który będzie trwał do odwołania" - poinformował NSZZ "Solidarność" w Solaris Bus & Coach.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przypomniało w wydanym w czwartek komunikacie, że negocjacje w Solaris Bus & Coach rozpoczęły się we wrześniu 2021 r. Związkowcy domagali się wzrostu wynagrodzenia o 800 zł brutto.

"W czasie rozmów kilkukrotnie wychodzili naprzeciw oczekiwaniom pracodawcy i obniżyli oczekiwania do 400 zł brutto. Ugodowe propozycje zostały odrzucone. Pracodawca zaproponował podwyżki procentowe, co powoduje, że tylko wąska grupa najlepiej zarabiających pracowników - menedżerów firmy, otrzyma wysokie podwyżki kosztem reszty załogi" - podało OPZZ.

W komunikacie podkreślono, że w ubiegłym tygodniu, tuż przed zakończeniem referendum strajkowego, pracodawca poinformował, że wprowadza podwyżki ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. bez podpisywania porozumienia ze związkami zawodowymi.

"Przyznał 5 proc. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego (nie mniej niż 270 zł brutto). Trzy grupy zawodowe otrzymały dodatek w wysokości 80 zł brutto, brygadziści - 200 zł. Nagła decyzja pracodawcy nie zmieniła nastawienia załogi, która czuje się oszukana. Z uwagi na możliwości finansowe firmy, oczekuje podwyżek na zdecydowanie wyższym poziomie" - podkreślono w komunikacie.

OPZZ zaapelował do pracodawcy, by nie dopuścił do strajku generalnego i zakończył spór.

Rzecznik Solarisa Mateusz Figaszewski przesłał PAP oświadczenie spółki, w którym wskazano, że zapowiedziana na 24 stycznia akcja strajkowa "może wpłynąć negatywnie na działanie przedsiębiorstwa, co w przyszłości nie tylko utrudni rozmowy o podwyżkach płac, ale może także zachwiać stabilnością miejsc pracy".

"Pracodawca w pełni respektuje prawo organizacji związkowych do podjęcia strajku. Oczywiście z poszanowaniem wszystkich przepisów, w szczególności tych dotyczących możliwości kontynuowania pracy przez pracowników naszej firmy, którzy nie popierają strajku i się do niego nie przyłączają. Jednocześnie wyrażamy głębokie ubolewanie, że strona związkowa zdecydowała się na podjęcie, w naszym odczuciu nieproporcjonalnych działań, jakim jest decyzja o strajku" - wskazano w oświadczeniu.

Według pracodawcy od samego początku, na każdym etapie negocjacji, strona związkowa "wykazywała pozorowaną chęć rozmów i wypracowania porozumienia kończąc jednostronnie poszczególne fazy negocjacji po zaledwie dwóch spotkaniach".

"Mimo wielokrotnych propozycji zawarcia porozumienia, było ono odrzucane przez liderów związkowych. Dlatego 14 stycznia pracodawca jednostronnie przyznał wszystkim pracownikom firmy podwyżki w wysokości 5 proc. wynagrodzenia. Dodatkowa grupa około 800 pracowników bezpośrednio produkcyjnych otrzymała dodatkową podwyżkę - dotyczy to elektryków, spawaczy, lakierników i brygadzistów. Jest to część wynagrodzenia zasadniczego" - podano w oświadczeniu.

Według Solarisa podwyżki w takiej wysokości oznaczają łącznie w skali całej firmy podniesienie budżetu płacowego o blisko 17 mln zł rocznie. W ostatnich trzech latach spółka przeznaczyła łącznie na podwyżki dla swoich pracowników ponad 60 mln zł.

Spółka zaapelowała do strony związkowej i jej liderów o zaprzestanie strajku, powrót do rozmów i jak najszybsze wypracowanie porozumienia - z korzyścią dla wszystkich pracowników i przyszłego rozwoju firmy.

Wynik referendum strajkowego nie zmieni decyzji firmy o przyznanych podwyżkach.

