Wielkopolskie: 36 MWh ciepła z cukrowni w Środzie Wlkp. i Gostyniu

W minionym sezonie grzewczym w kotłowniach cukrowni firmy Pfeifer & Langen Polska S.A. w Środzie Wielkopolskiej i Gostyniu (Wielkopolskie) wyprodukowano łącznie 36 MWh ciepła. Zakłady ogrzewały około 3 tys. mieszkań – podała spółka.

Spółka Pfeifer & Langen Polska S.A poinformowała, że w zakończonym sezonie grzewczym cukrownia w Środzie Wlkp. dostarczyła około 28 tys. MWh ciepła, a zakład w Gostyniu ponad 8 tys. MWh.

W Środzie Wlkp. cukrownia zaopatruje w ciepło całą sieć ciepłowniczą miasta. Korzysta z niego ponad 8 tys. mieszkańców - ciepło jest dostarczane do ponad 2 tys. mieszkań spółdzielczych oraz komunalnych, prywatnych, urzędów i instytucji. Cukrowania w Gostyniu ogrzewa przede wszystkim ponad 900 lokali Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a także domy jednorodzinne i przedszkole.

W komunikacie spółki podkreślono, że produkcja ciepła w cukrowniach jest bardziej efektywna niż w innych mniej wydajnych źródłach. Ponadto emisje ze spalania paliw dzięki wysokim kominom są wynoszone wyżej co sprawia, że ograniczana jest tzw. niska emisja zanieczyszczeń, która jest w większości przypadków odpowiedzialna za powstawanie smogu.

"Instalacje, które są niezbędne do funkcjonowania cukrowni mogą pracować też na rzecz lokalnych społeczności. Czujemy się silnie związani z mieszkańcami, dlatego zaopatrujemy ich w ciepło" - podkreślił prezes Pfeifer & Langen Polska S.A. Roman Kubiak.

W najbliższych latach firma planuje inwestycje w poprawę efektywności energetycznej wszystkich swoich zakładów. Dzięki temu emisja CO2 ma się zmniejszyć o 100 tys. ton. Spółka zapewnia także, że inwestuje w mniej emisyjne paliwa i rozważa możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii co spowoduje zmniejszenie emisji tlenków siarki i azotu oraz pyłu do powietrza, a także dalszą redukcję emisji CO2 do atmosfery.

Grupa Pfeifer & Langen Polska jest częścią międzynarodowej grupy Pfeifer & Langen. W Polsce należą do niej cukrownie w Środzie Wlkp., Gostyniu, Miejskiej Górce i Glinojecku.

