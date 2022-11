Wielkopolskie: 45 mln zł z UE na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej

Umowy dotyczące dofinansowania środkami unijnymi modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej w regionie podpisał we wtorek marszałek wielkopolski Marek Woźniak z wielkopolskimi samorządowcami. Chodzi o ponad 45 mln zł - podano.

Z wójtami, burmistrzami i starostami wielkopolskich miast, gmin i powiatów marszałek podpisał umowy na dofinansowanie środkami pochodzącymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) modernizacji energetycznej m.in. szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia czy ośrodków pomocy społecznej.

"Liczba podpisanych dotąd umów pokazuje, jak duże dofinansowanie przeznaczamy na działania termomodernizacyjne w Wielkopolsce. Wkrótce osiągną one wartość blisko 300 mln zł. Dzisiejsze umowy opiewają na 45 mln zł - to także niebagatelna kwota wsparcia unijnego dla tych niezwykle ważnych, z wielu względów, inwestycji" - powiedział Marek Woźniak.

We wtorek umowy podpisali samorządowcy z: Mieściska, Rawicza, Grodziska Wielkopolskiego, Tarnowa Podgórnego, Wrześni, Swarzędza, Lipna Wielenia oraz powiatu nowotomyskiego, grodziskiego i ostrowskiego.

Marszałek podkreślił, że termomodernizacja jest jednym z kluczowych elementów całego procesu - z jednej strony oszczędzania energii, a z drugiej - obniżania emisji CO2, co stanowi jeden z głównych celów Unii Europejskiej, ale także Polski.

"Te działania wpisują się wprost w oszczędzanie klimatu i cieszę się, że nasze, wielkopolskie samorządy wykazują tak dużą aktywność w tym zakresie. Dzisiejsze projekty dotyczą obiektów użyteczności publicznej, ale na pewno stanowią też przykład do naśladowania dla prywatnych właścicieli, zachęcający do podejmowania inicjatywy w zakresie czynienia oszczędności w utracie energii we własnych budynkach" - powiedział Woźniak.

Dzięki unijnemu wsparciu w gminie Mieścisko termomodernizację przejdzie budynek szkoły podstawowej, a w powiecie nowotomyskim - budynki Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu. W Rawiczu zmodernizowane zostaną szkoła i budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych. Powiat Grodziski planuje termomodernizację własnych budynków użyteczności publicznej. Także powiat ostrowski dzięki dofinansowaniu przeprowadzi termomodernizację budynku starostwa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl