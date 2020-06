Wielkopolskie: 5 mln zł wsparcia dla małych i średnich klubów sportowych w regionie

Łącznie ponad 5 mln zł rządowego wsparcia otrzyma w tym roku 455 małych i średnich klubów sportowych z Wielkopolski – poinformowała w niedzielę w Kaliszu minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Szefowa resortu sportu wręczyła w niedzielę przedstawicielom kilkunastu wielkopolskich klubów sportowych bony symbolizujące rządowe wsparcie z programu KLUB.

"Ta edycja jest wyjątkowa, bo przeznaczyliśmy na nią kwotę 55 mln zł po to, żeby wsparcie trafiło do wszystkich klubów, które poprawnie złożyły wniosek. To wcześniej się nie zdarzyło" - zaznaczyła minister.

Dodała, że kwota wsparcia przeznaczona w tym roku dla wielkopolskich klubów sportowych przekroczyła 5 mln zł. "455 klubów, małych i średnich, dostało dofinansowanie" - wyliczyła minister. Wielkopolskie kluby, których przedstawiciele spotkali się w niedzielę z minister sportu, otrzymały od 10 tys. do 15 tys. zł wsparcia.

Minister sportu podkreśliła, że ze względu na pandemię tegoroczną pomoc z programu KLUB trenerzy mogą wydać w dowolny sposób, np. na dofinansowanie swoich wynagrodzeń.

"Po to, żeby zachować miejsca pracy, po to, żeby sport dalej trwał, żebyśmy budowali zdrowe, sportowe społeczeństwo odporne na choroby i taką pandemię, jaką mamy teraz" - powiedziała.

Dodała, że program KLUB funkcjonuje od 2016 r. "Cieszy się coraz większym zainteresowaniem, bo trafia do tych lokalnych, małych i średnich klubów sportowych. Tam, gdzie zaczyna się przygoda ze sportem" - powiedziała.

Minister dodała, że na infrastrukturę sportową rząd PiS w ciągu czterech lat przeznaczył 2,3 mld zł.

"To jest ogromne wsparcie infrastruktury sportowej w całej Polsce, w małych i większych miejscowościach. Blisko 6 tys. obiektów sportowych zostało wyremontowanych bądź wybudowanych" - powiedziała. Dodała, że w tym roku na wsparcie sportu powszechnego przeznaczono blisko 282 mln zł.

Minister sportu wraz z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg odwiedziły Kalisz w ramach akcji "Łączy nas Polska". Szefowe resortów w niedzielę mają także złożyć wizytę w wielkopolskim Raszkowie.