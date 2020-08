Wielkopolskie: 800 tys. zł na zakup tomografu dla SP ZOZ w Turku

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk przekazał staroście tureckiemu Dariuszowi Kałużnemu czek na 800 tys. zł, który pozwoli na zakup tomografu dla SP ZOZ w Turku. Kupno sprzętu i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni pochłonie łącznie ponad 2,7 mln zł.

Anna Czuchra z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu powiedziała w piątek, że pieniądze na poprawę warunków leczenia w szpitalu w Turku pochodzą - oprócz rezerwy celowej prezesa Rady Ministrów - ze wsparcia gmin i powiatu, które przekazują na ten cel 1,9 mln zł.

Starosta powiatu tureckiego Dariusz Kałużny zwrócił uwagę, że ich szpital jest chyba jedynym w Wielkopolsce, który tego sprzętu nie miał.

"Mam nadzieję, że zakup tomografu komputerowego oraz przygotowanie pracowni to pierwsza, ale nie ostatnia wspólna inicjatywa samorządów z powiatu tureckiego" - zaznaczył starosta.

Symboliczny czek opiewający na 800 tys. zł na zakup sprzętu przekazał staroście wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

O pozyskanie pieniędzy zabiegał także m.in. poseł PiS Ryszard Bartosik.

"Rozmawiałem z premierem, z prezydentem Andrzejem Dudą, kiedy odwiedzał region koniński i to dzięki ich wsparciu udało się doprowadzić to przedsięwzięcie do końca" - wskazał poseł.

Zakup sprzętu wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni komputerowej pochłonie łącznie ponad 2,7 mln zł.