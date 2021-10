Wielkopolskie: Blisko 2 mld zł z Programu Inwestycji Strategicznych otrzymają samorządy w regionie

Ponad 1,98 mld zł mają otrzymać wielkopolskie samorządy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych poinformował w poniedziałek wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński powiedział, że każda z 226 gmin w regionie złożyła przynajmniej jeden wniosek o rządowe wsparcie. "W sumie złożono ponad 970 wniosków, z czego ponad 360 zyskało akceptację. Dosłownie pojedyncze gminy i pojedyncze powiaty nie otrzymały tego wsparcia, ale to jest naprawdę ułamek wszystkich wniosków, które były składane przez samorządy" - zaznaczył.

"Ważna jest kwota, która trafi do Wielkopolski - to jest blisko 2 mld zł - do przytłaczającej większości gmin, powiatów i dużych miast w całym regionie, ale również do samorządu województwa wielkopolskiego" - powiedział.

Jak wyjaśnił, część inwestycji, które otrzymają rządowe dofinansowanie będzie realizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy. "Samorządy mogą też stosować to wsparcie do tych inwestycji, na które miały już pewne środki, ale nie mogły ich w całości zrealizować" - powiedział.

Wojewoda podkreślił, że rząd planuje przeprowadzenie jeszcze pięciu kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych. "Możemy się spodziewać, że już niebawem samorządy znowu będą mogły aplikować z tymi wnioskami, które teraz nie uzyskały aprobaty, bądź z nowymi" - zaznaczył.

Samorząd regionu ma otrzymać ponad 115 mln zł na zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego. Poznań, który złożył trzy wnioski o dofinansowanie, ma dostać 95 mln zł na budowę kładki pieszo-rowerowej nad Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem oraz 25 mln zł na modernizację trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

Kalisz na kolejny etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego ma dostać ponad 44 mln zł. Konin na modernizację Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" oraz rozbudowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego otrzyma w sumie prawie 35 mln zł. Z kolei Leszno na przebudowę Nowego Rynku oraz Pl. Metziga, a także na termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" ma dostać łącznie ponad 31 mln zł.

Samorząd Piły na modernizację stadionu żużlowo-piłkarskiego oraz przebudowę odcinka ul. Młodych ma otrzymać łącznie ponad 21 mln zł, a Rawicz na budowę, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojskowych w Sierakowie ma dostać ponad 18 mln zł.

Spośród wielkopolskich powiatów największe dofinansowanie - prawie 16 mln zł na modernizację dróg - otrzyma powiat ostrzeszowski.

