Wielkopolskie: Blisko 220 mln zł na remonty zabytków w regionie

Blisko 220 mln zł wsparcia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ma trafić do wielkopolskich samorządów - podał w piątek Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW).

W piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru do programu. Jak podał WUW, rządowe wsparcie w wysokości blisko 220 mln zł w Wielkopolsce trafi na odnowie ponad 450 zabytków.

Wśród podanych przykładów wymieniono m.in. remont i modernizację zabytkowych budynków LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie i Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie, na które powiat kępiński otrzyma dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł. Z kolei powiat poznański na remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach dostanie ponad 1,6 mln zł.

Cytowany w komunikacie wojewoda wielkopolski Michał Zieliński zaznaczył, że zabytki są nieodłączną częścią naszego dziedzictwa i tożsamości narodowej. "Dzięki nim pamiętamy o naszej przeszłości, ale są one również istotnym elementem rozwoju kulturalnego społeczeństwa" - podkreślił.

W komunikacie WUW podano, że Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest kierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie jest przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. "Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace" - opisano.

Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2 proc. Wnioski mogły być składane w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl