Wielkopolskie: Cukrownia dopłaci 3 mln zł do ogrzewania budynków w Środzie Wlkp.

Spółka, do której należy cukrownia w Środzie Wielkopolskiej, dopłaci 3 mln zł, aby utrzymać niższe ceny dostarczanego ciepła do miejskiej sieci – przekazały we wtorek władze firmy i samorządu. Produkowana w zakładzie energia ogrzewa m.in. 36 budynków publicznych.

W przesłanym PAP komunikacie wskazano, że od 16 lat działająca w Środzie Wielkopolskiej cukrownia jest jedynym dostawcą ciepła systemowego dla miasta. "Ciepło z cukrowni ogrzewa około jedną trzecią miasta oraz 36 budynków użyteczności publicznej, w tym szkoły, przedszkola i szpital, na czym korzystają wszyscy mieszkańcy" - podkreślił cytowany w informacji burmistrz Środy Wielkopolskiej Piotr Mieloch.

Prezes zarządu Pfeifer & Langen Polska Roman Kubiak zaznaczył, że przez rosnące ceny węgla, w tym sezonie zwiększają się również koszty ogrzewania. "Cena ciepła dla mieszkańców Środy Wielkopolskiej pozostanie jednak na znacznie niższym poziomie niż w innych miastach. Nasza firma dopłaci do ogrzewania miasta w całym sezonie prawie 3 mln zł" - podkreślił.

Według zapewnień firmy cena dostarczanej dla mieszkańców Środy energii cieplnej jest jedną z najniższych w regionie i jest konkurencyjna dla ogrzewania budynków energią elektryczną lub gazem. Zaznaczono przy tym, że choć na razie kotłownia cukrowni wykorzystuje do produkcji ciepła węgiel, to firma Pfeifer & Langen planuje zmienić źródło energii na gaz ziemny.

Jak podano spółka chce również zainstalować w zakładzie pompę ciepła i zbudować biogazownię. "Chcemy odzyskiwać tak zwane ciepło odpadowe, czyli ciepło powstające w czasie procesów przemysłowych w cukrowni. Do zasilania pompy ciepła potrzebna jest jednak dodatkowa energia elektryczna. Stąd pomysł na biogazownię, dzięki której będziemy mogli zasilać pompę ciepła" - opisał Kubiak.

Według zapewnień takie rozwiązanie spowoduje, że zakład będzie mógł taniej produkować ciepło, co pozwoli na ogrzewanie miasta niezależnie od cen paliw kopalnych. Z kolei biogazownia ma wykorzystywać m.in. miejskie odpady zielone.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej Bartosz Bałażyk ocenił, że dzięki wykorzystaniu pompy ciepła i energii odpadowej samorządowa firma będzie mogła się starać o unijne fundusze na wymianę i rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej.

Jak podano w komunikacie na terenie Środy Wielkopolskiej znajduje się ponad 30 węzłów cieplnych, a sieć ciepłownicza ma długość ponad 10 km. Roczna sprzedaż ciepła w sezonie grzewczym wynosi blisko 100 tys. GJ.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl