Wielkopolskie: Dwa nowe dworce systemowe na linii z Poznania do Gniezna otwarte dla pasażerów

W piątek otwarto dla pasażerów dwa nowe dworce systemowe Pobiedziska Letnisko i Biskupice Wielkopolskie. To pierwsze ukończone inwestycje tego typu w regionie. Budowa obiektów kosztowała łącznie około 9 mln zł – poinformowały Polskie Koleje Państwowe S.A.

Bartłomiej Sarna z Biura Komunikacji PKP S.A. przekazał, że dworce Pobiedziska Letnisko i Biskupice Wielkopolskie (pow. poznański) zostały zbudowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Opisał, że obiekty mają prostą i nowoczesną bryłę, w której dominantą architektoniczną jest wieża zegarowa. Składają się one z części pasażerskiej - poczekalni i toalety - oraz części handlowej połączonej wiatą, pod którą zlokalizowano stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy rowerów.

Jak dodał, elewacja w obrębie poczekalni i przestrzeni handlowej jest tak przeszklona, by maksymalnie wykorzystać światło dzienne. Na dachach dworców zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 3 kWp. "Wytworzą około 2700 kWh energii, co przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 2500 kg/rok - na każdym z dworców. To mniej więcej tyle dwutlenku węgla, ile przez cały rok pochłania około 500 drzew sporych rozmiarów" - podkreślił Sarna.

Dodał, że do oświetlenia dworców i ich otoczenia wykorzystano światła LED sterowane za pomocą czujników obecności współpracujących z sensorami natężenia światła. "Na podobnej zasadzie funkcjonują klimatyzacja i ogrzewanie budynków. Natomiast nad pracą wszystkich urządzeń i instalacji nadzór sprawuje system BMS (Building Management System). Jego zadaniem jest m.in. optymalizacja zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody" - opisał.

W budynkach zainstalowano systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe.

Obiekty zostały zaprojektowane w sposób, który miał wyeliminować potencjalne bariery architektoniczne. "Wprowadzono szereg usprawnień ułatwiających korzystanie z nich osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Wśród nich warto wymienić m.in. oznakowanie w alfabecie Braille`a, ścieżki prowadzące, mapy dotykowe czy zastosowanie kontrastowej kolorystyki wnętrz, ułatwiającej orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym" - opisał Sarna.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zaznaczył, że otwarcie dworców w Pobiedziskach Letnisku i Biskupicach Wielkopolskich to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. "Mieszkańcy kolejnych mniejszych miejscowości w województwie wielkopolskim zyskują dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesne i proekologiczne budynki, wybudowane w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, staną się ważnymi centrami społeczności lokalnej i ułatwią pasażerom podróżowanie koleją do Poznania i Gniezna" - podkreślił.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podkreślił, że obiekty wzniesiono w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych, według autorskiej koncepcji PKP S.A. "Są one doskonałym przykładem na to, że polska kolej cały czas się rozwija i szuka nowych rozwiązań w zakresie obsługi podróżnych" - zaznaczył.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wyraził przekonanie, że budynki ułatwią pasażerom podróżowanie. "Nowe dworce w Wielkopolsce powstały dzięki znaczącemu dofinansowaniu z funduszy europejskich i środków krajowych. Budynki są dostosowane do potrzeb wszystkich pasażerów, również tych z niepełnosprawnościami" - podkreślił.

Członek zarządu PKP S.A Ireneusz Maślany zwrócił uwagę, że oba budynki są pierwszymi w Wielkopolsce nowoczesnymi obiektami wybudowanymi od podstaw w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych, a w tej części kraju powstały jeszcze dwa tego typu budynki.

Rozpoczęta na początku ub. roku budowa dworców Pobiedziska Letnisko oraz Biskupice Wielkopolskie kosztowała odpowiednio prawie 4,7 mln zł i 4,5 mln zł. Inwestycje zrealizowano w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obiekty w formule "Projektuj i buduj" zbudowało konsorcjum firm Heli Factor sp. z o.o. i Merx sp. z o.o.

