Wielkopolskie: Emeryturę wyjątkową pobiera w regionie 240 osób powyżej 100. roku życia

240 osób w Wielkopolsce, które ukończyły 100 lat, pobiera tzw. emeryturę wyjątkową. Najstarsza z jubilatek obchodziła w tym roku 111 urodziny.

Jak przypomniała we wtorek rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka, świadczenie honorowe wypłacane stulatkom przyznaje Prezes ZUS.

"Jubilat nabywa uprawnienia do wspomnianego świadczenia w momencie ukończenia 100 lat życia. Świadczenie to nie jest jednorazowe, ale wypłacane jest co miesiąc. Od daty przyznania, wynosi ono 100 procent obowiązującej w danym dniu kwoty bazowej. Od 1 marca 2021 r. kwota bazowa to 4512,41 zł" - podała Nowicka. Dodała, że ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna.

Podkreśliła, że sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat dla osób pobierających emeryturę lub rentę z ZUS rozpatrywane są z urzędu. W celu ich przyznania nie jest konieczne złożenie wniosku.

"Natomiast w przypadku osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub innego organu emerytalnego, Prezes Zakładu podejmuje decyzję na wniosek zainteresowanego. Oznacza to, iż wniosek o przyznanie świadczenia honorowego powinien złożyć sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub ustnie zgłoszone do protokołu" - wyjaśniła Nowicka.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, ewentualnie kserokopię paszportu, i odpis skróconego aktu urodzenia.

Obecnie w Wielkopolsce tzw. emeryturę wyjątkową pobiera 240 osób. Według danych ZUS, najstarsza z jubilatek obchodziła w tym roku 111. urodziny.

