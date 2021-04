Wielkopolskie: Funkcjonariusze KAS zajęli 7 automatów do gier hazardowych

7 nielegalnych automatów do gier hazardowych zatrzymali funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. Do zajęcia sprzętu doszło w trakcie działań funkcjonariuszy we Wrześni (Wielkopolskie).

Rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska poinformowała w piątek, że funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w trakcie działań prowadzonych na terenie Wrześni przeszukali dwa lokale, w których - jak podejrzewano - organizowane były nielegalne gry hazardowe na automatach o niskich wygranych.

"W obu lokalach funkcjonariusze zajęli 7 automatów. Przeprowadzone eksperymentalne gry potwierdziły +hazardowy+ charakter urządzeń" - wskazała Spychała-Szuszczyńska.

Dodała, że na potrzeby dalszego postępowania zabezpieczono m.in. monitoring, oraz kwotę 1400 zł przeznaczoną na wypłatę wygranych.

